[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Juventus vs Napoli 2-1 Serie A 2020-2021

La Juventus dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-1 al Napoli en duelo que tenían pendiente en la Serie A 2020-2021.

Desde el arranque del partido fue la Juventus la que tomó las riendas sorprendiendo al Napoli que se veía superado, la presión rindió frutos al 13 con un gran pase de Federico Chiesa para que Cristiano Ronaldo definiera poniendo el 1-0, así concluyó el primer lapso. Para el segundo tiempo, apenas corrían 9 minutos cuando Chucky Lozano dejó la cancha por Matteo Politano, el Napoli mejoró, pero la realidad es que no se veían claros en el último toque y cuando más apretaban apareció Bentacur para servir a Paulo Dybala que no perdonó el 2-0, pero un polémico penal al 90 bien ejecutado por Lorenzo Insigne mantuvo con vida a los Napolitanos, pero el empate ya no llegó.