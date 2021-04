Sampdoria vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 30 Serie A 2020-21

Se abre la actividad de este domingo 11 de abril en la jornada 30 de la Serie A 2020-2021, cuando la Sampdoria busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les de confianza rumbo a la recta final, pero tendrán que recibir a un Napoli que saldrá decidido a imponer su jerarquía en el Luigi Ferraris.

Hora y Canal Sampdoria vs Napoli

Sede: Estadio Luigi Ferraris, Génova, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Sampdoria vs Napoli en VIVO

El cuadro de la Sampdoria ha tenido una buena campaña en términos generales peleando en media tabla, lejos de la zona de descenso, aunque prácticamente sin oportunidades de pelear por competencias europeas. Después de 29 jornadas suman 10 victorias, 6 empates y han sido vencidos en 13 ocasiones.

Blucerchiati viene de un agridulce empate en la jornada pasada cuando visitaron al Milán en un duelo que parecían ganar con anotación de Fabio Quagliarella a pesar de la expulsión de Adrien Silva al 59, pero un gol a 3 minutos del final selló el 1-1 definitivo.

Por su parte, el Napoli ha tenido un torneo irregular que los ha hecho salir de la zona de Champions, por lo que ya no hay margen de error en una competencia muy cerrada. Ellos suman 18 triunfos, par de empates y han sido superados en 9 choques.

Gli Azzurri viene de una dura derrota a media semana en duelo que tenían pendiente donde visitaron a la Juventus siendo superados 2-1, por lo que tienen mucho que mejorar.

Tanto la Sampdoria como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que estamos entrando a la recta final de la campaña y quieren cerrar con todo; en la tabla general encontramos a Blucerchiati en la décima posición con 36 puntos, mientras que Gli Azzurri, del Chucky Lozano, es quinto con 56 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Sampdoria vs Napoli.

