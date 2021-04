Tottenham vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 11 de abril en la jornada 31 de la Premier League 2020-2021, cuando el Tottenham busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro en su lucha por competencias europeas, pero recibirá a un Manchester United que saldrá decidido a llevarse el botín del Tottenham Hotspur Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro del Tottenham ha tenido una campaña algo decepcionante peleando apenas por meterse a competencias europeas, por lo que saben que no pueden aflojar en esta recta final. Después de 30 jornadas suman 14 victorias, 7 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

Los Spurs vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando visitaron al Newcastle en un duelo en el que tomaron ventaja 1-2 con doblete de Harry Kane, pero a 5 minutos del final los igualaron.

Por su parte, el Manchester United está teniendo una temporada con un sabor agridulce siendo sublíder, pero muy lejos de la punta. En la jornada pasada doblegaron 2-1 al Brighton para colocarse con 17 victorias, 9 empates y 4 partidos perdidos.

Los Red Devils tuvieron actividad a media semana en la ida de los Cuartos de Final de la Europa League donde visitaron al Granada dando un golpe de autoridad al derrotarlos 0-2 con goles de Marcus Rashford y Bruno Fernandes.

Tanto el Tottenham como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Spurs en la sexta posición con 49 puntos, mientras que los Red Devils marchan sublíderes de la Liga Premier con 60 unidades.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 4 de octubre en la primera vuelta del torneo en Old Trafford. En aquel choque Bruno Fernandes puso al frente a los Red Devils, sin embargo los Spurs tuvieron una espectacular remontada para terminar ganando 1-6 con dobletes de Heung-min Son y Harry Kane, mientras que Tanguy Ndombélé y Serge Aurier aportaron uno para la masacre.

Hora y Canal Tottenham vs Manchester United

El juego entre Tottenham vs Manchester United se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:30 am

Bolivia y Venezuela: 11:30 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:30 pm

La transmisión del partido Manchester United vs Tottenham en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Tottenham vs Manchester United en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a ganar y dar un golpe de autoridad en su lucha en esta recta final. En los pronósticos los Red Devils son ligeros favoritos por llegar en mejor forma y ritmo, sin embargo los Spurs están en casa y llegan obligados a ganar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Tottenham vs Manchester United.

