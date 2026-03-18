Tottenham vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Octavos de Final Champions League 2025-26

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¡Buscando el milagro en Londres! Este miércoles, el Tottenham recibe al Atlético de Madrid con la obligación de remontar un durísimo 5-2 de la ida y aquí te decimos los detalles y nuestro pronóstico.

Los dirigidos por Igor Tudor necesitan una noche perfecta y una victoria por tres goles para forzar el alargue, algo que parece una misión heroica.

El Tottenham llega con un pequeño respiro tras empatar de último minuto ante el Liverpool el domingo, gracias a un gol agónico de Richarlison manteniéndose a punto del descenso en la Premier League. A pesar de las bajas por lesión y sanción, los Spurs confían en que su estadio pese y puedan dar la sorpresa ante su afición.

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone es un experto en manejar estas ventajas. Han ganado 10 de sus últimas 14 eliminatorias contra equipos ingleses y llegan tras vencer al Getafe en LaLiga consolidándose como terceros de la general. Con la ventaja de tres goles, los colchoneros buscarán un gol tempranero que termine de sentenciar la serie.

¿Podrá el Tottenham lograr una remontada histórica o el Atlético sellará su pase a los cuartos de final sin complicaciones?

Nuestro pronóstico: El Tottenham saldrá con todo y dará pelea, pero no será suficiente. Empate 2-2 y avanza el Atlético de Madrid. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 18, 2026