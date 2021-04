Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Manchester City tuvo que venir de atrás pero logró vencer 2-1 al Borussia Dortmund en la vuelta de los Cuartos de Final de la Champions League 2020-2021.

El partido arrancó con dominio de la pelota del Manchester City, sin embargo a los 6 minutos Dahoud tuvo la primera para el Borussia Dortmund con disparo peligroso, 9 minutos después Jude Bellingham sacaba gran disparo desde los linderos del área para poner el 1-0 para el BVB, eso obligaba al Manchester City a irse con todo, al 24 Kevin de Bruyne reventaba el poste, Mahrez al 31 y Zinchenko al 36 estuvieron muy cerca del empate, sin embargo al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas corrían 6 minutos cuando una mano de Emre Can dentro del área le permitió a Riyad Mahrez poner el empate desde los once pasos, tras eso el duelo se abrió, Borussia Dortmund intentaba ir al frente, pero al 75 Phil Foden apareció para liquidar la clasificación con el 1-2 para el Manchester City.

Así, el Manchester City firmó su boleto a las semifinales de la Champions League donde se medirá al PSG, mientras que Borussia Dortmund quedó eliminado de la competencia. Los Citizens ahora se concentrarán en las semifinales de la FA Cup donde el sábado se medirá al Chelsea. Borussia Dortmund 1-2 Manchester City.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Borussia Dortmund vs Manchester City 1-2 Cuartos de Final Champions League 2020-21