Robert Whittaker vs Kelvin Gastelum EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver UFC Vegas 24 on ESPN 2021

El ex campeón de peso mediano de UFC, Robert Whittaker, buscará mantenerse en la cima de la tabla de clasificación de las 185 libras, donde actualmente ocupa el puesto número 1, enfrentándose al agresor de la división Kelvin Gastelum. Serán los protagonistas de la UFC Vegas 24 a pelea por cinco rounds dentro de las instalaciones APEX este sábado 17 de abril.

En el co-estelar de UFC Vegas 24, el veterano de peso ligero Jeremy Stephens se despide de la división de peso pluma para regresar a las 155 libras. Esperando para saludarlo estará el peleador de Michigan Drakkar Klose, quien al igual que “Lil’ Heathen “, tiene la misión de recuperarse de una derrota por nocaut en su última pelea. Ambos combatientes buscarán cambiar las cosas en el Top 15 con una gran actuación este fin de semana en “Sin City”.

Hora y Canal Robert Whittaker vs Kelvin Gastelum

Sede: UFC APEX, Las Vegas, Nevada, Estados Unidos

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 9:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: ESPN Deportes y ESPN+ en Estados Unidos. Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica.

Robert Whittaker vs Kelvin Gastelum en VIVO

Hubo un tiempo en el pasado no muy lejano en el que Kelvin Gastelum disfrutaba de una carrera muy al estilo Rudy en la división de peso mediano de UFC y eso incluye su improbable victoria como parte de The Ultimate Fighter (TUF) 17. Pero cuando miras hacia atrás en los combates que lo impulsaron a una pelea por el título interino de 185 libras contra Israel Adesanya en UFC 236 … bueno, digamos que hay una tarrina de queso crema en la parte trasera de mi refrigerador que envejeció mejor que algunas de esas victorias. Gastelum ha acumulado 10 victorias en los años posteriores a su victoria de TUF sobre “Prime Time” y solo dos de esos oponentes, Ronaldo Souza e Ian Heinisch, todavía compiten por UFC. Y sin faltarle el respeto a ninguno de los peleadores, pero Souza tiene 41 años y viene de tres derrotas consecutivas y Heinisch perdió tres de sus últimas cuatro.

No es exactamente material de leyenda.

Robert Whittaker ocupa el puesto número 1 en el mundo y tiene un récord de 10-1 en peso mediano con cuatro nocauts y, sin embargo, de alguna manera se siente a kilómetros de distancia de otra oportunidad por el título. Probablemente porque su derrota ante Adesanya no fue competitiva, aunque “The Reaper” se recuperó con victorias consecutivas sobre Darren Till y Jared Cannonier, dos peleas muy difíciles para cualquier atleta. Quizás ahora que “The Last Stylebender” ha vuelto a la tierra luego de una derrota en el peso semipesado ante Jan Blachowicz, Whittaker pueda defender un nuevo campeonato. Hacer daño a Gastelum ciertamente sería de gran ayuda para cerrar ese trato, aunque podría enfrentarse a la competencia de Marvin Vettori, uno de los principales contendientes con un argumento mucho mejor para la revancha de Adesanya. Quien no dibuje la próxima oportunidad por el título, con suerte obtendrá a Paulo Costa, asumiendo que “The Eraser” no ha borrado su lugar en la mezcla por A) perdiendo mal ante Adesanya y B) rescatando su enfrentamiento con Whittaker.

En su lugar, Whittaker se enfrentará a Gastelum y me es difícil trazar una victoria para el Arizonan. Todos los luchadores que han intentado ponerse de pie e intercambiar con “The Reaper”, fuera de Adesanya, han fracasado. Gastelum no tiene el poder de Yoel Romero ni la delicadeza de Uriah Hall. Ciertamente es un luchador formidable, pero también lo era Derek Brunson y olfateó los tres intentos de derribo. Aún con solo 30 años, es difícil construir un caso contra el ex campeón simplemente porque no hay evidencia que sugiera que Gastelum pueda tener éxito donde los demás han fallado. Es posible que Adesanya solo tenga el número de Whittaker o tal vez “The Reaper” tuvo un mal día en la oficina, no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos con certeza es que Gastelum no pudo convertir su éxito inicial en un reinado de título de peso mediano, quedando vacío cuando más importaba. Con eso en mente, no se sorprenda de encontrar un resultado similar este fin de semana en “Sin City”.

Predicción: Whittaker vence a Gastelum por decisión unánime