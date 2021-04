Atalanta vs Juventus EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 31 Serie A 2020-21

Partidazo sumamente atractivo tendremos este domingo 18 de abril abriendo la actividad del día en la jornada 31 de la Serie A 2020-2021, cuando el Atalanta busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide en zona de Champions, pero tendrán que recibir a una Juventus que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Atleti Azzurri d’Italia.

Hora y Canal Atalanta vs Juventus

Sede: Stadio Atleti Azzurri d’Italia, Bérgamo, Lombardía, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 pm de Bolivia y Venezuela. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Atalanta vs Juventus en VIVO

El cuadro del Atalanta está cumpliendo con una gran campaña siendo uno de los protagonistas del campeonato, pero saben que no pueden aflojar en una competencia sumamente cerrada. Después de 30 jornadas cosechan 18 triunfos, 7 empates y han sido vencidos en apenas 5 ocasiones.

La Dea viene de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron a la Fiorentina logrando doblegarlos 2-3 con doblete de Duván Zapata y uno más de Josip Ilicic.

Por su parte, la Juventus ha tenido un torneo irregular manteniéndose en los primeros puestos, pero muy lejos de pensar en el título, aunque todavía buscarán el cierre perfecto que les permita soñar. Ellos suman 18 victorias, 8 empates y han perdido en únicamente 4 juegos.

La Vecchia Signora viene de un buen triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Genoa logrando doblegarlos 3-1 con goles de Dejan Kulusevski, Álvaro Morata y Weston McKennie.

Tanto el Atalanta como la Juventus saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de ganar en la pelea por los primeros puestos en esta recta final de la campaña; en la tabla general encontramos a La Dea en la cuarta posición con 61 puntos, mientras que la Vecchia Signora esta un lugar arriba con 62 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Atalanta vs Juventus.

