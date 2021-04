The Strongest vs Boca Juniors EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Copa Libertadores 2021

Partido sumamente atractivo tendremos este miércoles 21 de abril continuando con la jornada 1 de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2021, cuando The Strongest busque aprovechar su condición de local para empezar con el pie derecho al recibir a un Boca Juniors que saldrá decidido a imponer su jerarquía en su visita al Hernando Siles.

Hora y Canal The Strongest vs Boca Juniors

Sede: Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia

Hora: 6:00 pm de Bolivia. 7:00 pm de Argentina. 3:00 pm PT / 6:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

The Strongest vs Boca Juniors en VIVO

El cuadro de The Strongest ha cumplido con una buena campaña en la Liga de Bolivia donde suman 3 victorias y un empate en las primeras 4 fechas. El pasado domingo visitaron al Jorge Wilstermann logrando una clara victoria 0-3 con goles de Jair Reinoso, Ramiro Vaca y Jeyson Chura.

El Tigre logró su clasificación a esta Libertadores tras terminar como subcampeón de la Liga de Bolivia 2020. En la edición pasada quedaron eliminados en la segunda ronda previa, por lo que ya superaron esa fase.

Por su parte, el Boca Juniors también está cumpliendo con un buen torneo en la Copa de la Liga de Argentina donde marchan como sublíderes del Grupo B. El pasado sábado recibieron al Atlético Tucumán logrando doblegarlos 3-1 con goles de Cristian Medina, Sebastián Villa y Franco Soldano.

Los Xeneizes llegan como los vigentes campeones de la Superliga de Argentina 2019-20. Serán uno de los candidatos al título, en la edición pasada quedaron eliminados en semifinales.

Tanto The Strongest como Boca Juniors saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir sumar sus primeros puntos de la competencia, no hay margen de error en una fase de grupos muy cerrada. En los pronósticos los Xeneizes son ligeros favoritos por su mayor jerarquía y calidad, pero el Tigre suele hacerse fuerte y más en la Copa Libertadores. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. The Strongest vs Boca Juniors.

The Strongest vs Boca Juniors EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Copa Libertadores 2021