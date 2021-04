Manchester City vs Tottenham EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final Copa de la Liga 2020-2021

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 25 de abril con la gran Final de la Copa de la Liga 2020-2021 de Inglaterra, donde el Manchester City buscará sumar otro trofeo, pero se medirá a un Tottenham que quiere demostrar que puede competir ante los mejores en la mítica cancha del Wembley.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester City está teniendo una campaña espectacular en todos los sentidos, aunque hace unos días quedaron eliminados de la FA Cup, mientras que en la Premier League son líderes en solitario y el pasado miércoles visitaron al Aston Villa logrando doblegarlos 1-2 con anotaciones de Phil Foden y Rodrigo Hernández.

Los Citizens lograron su boleto a esta final el pasado 6 de enero cuando vencieron 0-2 al Manchester United con goles de John Stones y Fernandinho.

Por su parte, el Tottenham está viviendo momentos complicados, hace apenas unos días José Mourinho dejó la dirección técnica y ahora con un DT interino intentarán mejorar el camino. El pasado miércoles, en la Premier League, lograron vencer 2-1 al Southampton.

Los Spurs no tuvieron demasiadas complicaciones en las semifinales de esta Copa el pasado 4 de enero cuando vencieron 2-0 al Brentdord con goles de Moussa Sissoko y Heung-min Son.

Tanto el Manchester City como el Tottenham saben de la importancia de este partido dado que ambos tienen la misión de ganar y hacerse con el título, no hay margen de error ya que se juega a partido único, el vencedor será campeón y el perdedor quedará con el siempre amargo sabor del subcampeonato.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 13 de febrero en la Premier League en Etihad Stadium. En aquel choqeu los Citizens se llevaron un claro triunfo 3-0 con doblete de Rodrigo Hernández y uno más de Ilkay Gundogan.

Hora y Canal Manchester City vs Tottenham

El juego entre Manchester City vs Tottenham se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 pm del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:30 am

Bolivia y Venezuela: 11:30 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:30 pm

La transmisión del partido Tottenham vs Manchester City en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Reino Unido, México y Centroamérica, en Sudamérica por DirecTV Sports, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Carabao Cup que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester City vs Tottenham en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a ganar y llevarse el título. En los pronósticos los Citizens son favoritos por su mayor jerarquía y calidad, sin embargo los Spurs saldrán motivados intentando dar un golpe de autoridad demostrando que pueden competir. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester City vs Tottenham.

