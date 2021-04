[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Tigres vs Monterrey 2-1 Jornada 16 Torneo Clausura 2021

Tweet on Twitter

Los Tigres dieron un golpe de autoridad logrando vencer 2-1 a Monterrey en el Clásico Regio por la jornada 16 del Torneo Clausura 2021.

El partido arrancó de manera pareja, Monterrey intentaba tomar las riendas, pero la primera clara fue de André-Pierre Gignac con un taconcito justo a la posición de Hugo, 2 minutos después Rogelio Funes Mori fallaba un mano a mano ante Nahuel, al 19 Ponchito González sacó bombazo para poner al frente a los Rayados, eso obligó a la UANL a irse al frente, sin embargo no eran nada claros, pero al 36 tras un centro apareció Carlos González con remate de cabeza para el 1-1 al descanso. Para el segundo tiempo Tigres intentaba tomar las riendas pero no eran claros al ataque, mientras Monterrey parecía esperar un contragolpe, pero al 63 Carlos González fue derribado dentro del área para un penal que André-Pierre Gignac mandó al fondo para el 2-1, eso obligó a Monterrey a irse la ataque, al 80 Rogelio Funes Mori reventaba el poste, el empate ya no llegó, además sufrieron la expulsión de Sebastián Vegas al 90+2, mientras que por la UANL Rafael Carioca se fue expulsado al 90+8.

Con esta victoria Tigres arribó a 22 puntos firmando su clasificación y colocándose noveno, mientras que Monterrey se mantuvo cuarto con 25 unidades pero podría caer al quinto lugar. El rol regular de la Liga MX se cerrará con la UANL visitando a las Chivas el próximo sábado, mismo día en que los Rayados recibirán a Mazatlán. Tigres 2-1 Monterrey.

