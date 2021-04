Villarreal vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Liga Española 2020-21

Partido muy atractivo tendremos este domingo 25 de abril siguiendo con la jornada 33 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Villarreal busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir peleando por competencias europeas, sin embargo tendrá que recibir a un Barcelona que llega obligado a imponer su calidad en la cancha del Estadio de la Cerámica.

Como llegan los equipos

El cuadro del Villarreal ha tenido un buen torneo en términos generales manteniéndose en carrera por competencias europeas, pero saben que no hay margen de error en una competencia muy cerrada, en casa no pueden fallar. Después de 32 jornadas suman 12 victorias, 13 empates y han sido vencidos en 7 ocasiones.

El Submarino Amarillo vienen de una dura derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Alavés en un duelo que parecían empatar a uno con gol de Paco Alcácer, sin embargo a 10 minutos del final les anotaron el 1-2 final.

Por su parte, el Barcelona está teniendo un buen torneo manteniéndose en la pelea por el título, sin embargo saben que no hay margen de error en esta recta final. Ellos suman 21 victorias, 5 empates y 5 derrotas con un duelo pendiente.

Los Blaugranas vienen de un contundente triunfo en la jornada pasada cuando recibieron al Getafe logrando doblegarlos 5-2 con doblete de Leo Messi y goles de Ronald Araújo, Antoine Griezmann y un autogol.

Tanto el Villarreal como el Barcelona saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final; en la tabla general encontramos al Submarino Amarillo en la séptima posición con 49 puntos, mientras que los Blaugranas son terceros con 68 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 27 de septiembre en la primera vuelta de la campaña en el Camp Nou. En aquel choque los Blaugranas no tuvieron problemas para llevarse el triunfo 4-0 con doblete de Ansu Fati, anotación de Leo Messi y un autogol de Pau Torres.

Hora y Canal Villarreal vs Barcelona

El juego entre Villarreal vs Barcelona se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y a las 10:15 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:15 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:15 am

Bolivia y Venezuela: 10:15 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 11:15 am

La transmisión del partido Barcelona vs Villarreal en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar LaLiga en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Villarreal vs Barcelona en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos que llegan obligados a ganar para seguir en la pelea por sus objetivos en esta recta final donde no tienen margen de error, cualquier caída podría ser definitiva, aunque los Blaugranas son favoritos por su mayor jerarquía y calidad. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Villarreal vs Barcelona.

Villarreal vs Barcelona EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 33 Liga Española 2020-21