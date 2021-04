Tweet on Twitter

El Cruz Azul dio un golpe de autoridad logrando vencer 3-1 al Toronto en la ida de las semifinales de la CONCACAF Champions League 2021.

El partido arrancó de gran manera para el Cruz Azul ya que apenas a los 3 minutos Brayan Angulo sacó gran disparo para el 0-1, tras eso la Máquina dominaba las acciones, aunque poco a poco Toronto emparejó el trámite, pero no había claridad, hasta que al 20 tras una serie de rebotes Jonathan Osorio apareció para el 1-1, pero un minuto después Juan Escobar parecía poner el 1-2, pero fue anulado tras revisarse en el VAR, al 34 en un tiro de esquina cobrado por Orbelín Pineda encontró a Angulo para poner el 1-2, al 45+2 Escobar estuvo cerca del tercero, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo Cruz Azul dominaba y al 56 Pablo Aguilar apareció para poner el el 1-3, al 71 Santiago Giménez reventó el poste, en la recta final el Toronto apretó pero ya no hubo más.

Así, el Cruz Azul dio un gran paso rumbo a las semifinales y el próximo martes recibirá a Toronto en el Azteca buscando avanzar. La Máquina Cementera recibirá a Tijuana el sábado en el cierre del rol regular de la Liga MX. Toronto 1-3 Cruz Azul.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Toronto vs Cruz Azul 1-3 CONCACAF Champions League 2021