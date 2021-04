Barcelona vs Granada EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Partido pendiente Liga Española 2020-21

Tweet on Twitter

Partidazo sumamente atractivo tendremos este jueves 29 de abril con duelo pendiente de la Liga Española 2020-2021, donde el Barcelona buscará aprovechar su condición de local para llevarse el triunfo que los coloque como líderes rumbo al título, pero tendrán que recibir a un Granada que saldrá decidido a sorprender en su visita al Camp Nou.

Hora y Canal Barcelona vs Granada

Sede: Estadio Camp Nou, Barcelona, España

Hora: 7:00 pm de España. 11:00 am de Centroamérica. 12:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 2:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 10:00 am PT / 1:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

El cuadro del Barcelona está teniendo una buena campaña que los mantiene en carrera por el título y tras una larga lucha podrían alcanzar la cima de la tabla. Después de 32 duelos suman 22 victorias, 5 empates y han sido derrotados en 5 ocasiones.

Los Blaugranas vienen de una valiosa victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Villarreal logrando doblegarlos 1-2 con doblete de Antoine Griezmann.

Por su parte, Granada está teniendo una buena temporada peleando arriba de media tabla y un triunfo este jueves los mantendría con vida en carrera por competencias europeas. Ellos suman 12 triunfos, 6 empates y 14 partidos perdidos.

Los Nazaríes vienen de una dura derrota el pasado domingo cuando visitaron al Sevilla siendo superados 2-1.

Tanto el Barcelona como el Granada saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final de temporada; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en la tercera posición con 71 puntos pero a solo dos del liderato, mientras que los Nazaríes son octavos con 42 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Granada

