Fecha, Hora y Canal Andy Ruiz vs Chris Arreola Pelea peso Completo 2021

Con el ex campeón de peso pesado Andy Ruiz de regreso en el camino hacia la redención luego de su última actuación contra Anthony Joshua, tendrá una dura prueba cuando se mida a Chris Arreola en la pelea principal este sábado 1 de mayo.

Hora y Canal Andy Ruiz vs Chris Arreola

Fecha: Sábado 1 de mayo de 2021

Hora: 7:00 pm PT / 10:00 pm ET en Estados Unidos. 8:00 pm de Centroamérica. 9:00 pm de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 pm de Bolivia y Venezuela. 11:00 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

Canal: PPV en Fox en Estados Unidos. Space, Las Estrellas y Azteca 7 en México. ESPN en Latinoamérica (Excepto México).

Andy Ruiz vs Chris Arreola en VIVO

Para comenzar, Andy Ruiz, quien ahora se ha alineado con el entrenador de Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, en un esfuerzo por recuperarse de su última derrota. Reynoso dice que ha estado tratando de trabajar con Ruiz para utilizar más movimiento de piernas y cintura en su estilo, lo que por supuesto requiere que Ruiz pelee con un peso más delgado.

“Mi mentalidad es diferente”, dice Ruiz. “Soy más disciplinado, estoy más concentrado. Lo más importante es que sé lo que quiero y sé lo que necesito lograr. En la primera pelea (de Joshua) bajé, volví a levantarme. Eso es exactamente lo que hice después de mi última derrota. Me bajé, me levanté y ahora vamos por el camino correcto “.

En el otro lado del cuadrilátero estará un veterano como Chris Arreola, ex aspirante al título mundial que todavía sueña con ganar un cinturón importante a pesar de quedarse corto tres veces antes.

“No hay vergüenza en ser derribado”, dice Arreola. “Ninguno en absoluto. La vergüenza es no volver a levantarse. Simplemente me hizo querer ganar aún más. Simplemente me hizo querer ser una mejor versión de mí mismo. Por eso cambié y vine a entrenar con Joe Goossen, porque lo necesitaba. Necesitaba un cambio “.

Ambos saben que esta pelea será un parte-aguas, una victoria de Andy Ruiz lo mantendría en la palestra por los títulos mundiales, sin embargo una nueva derrota sería un duro golpe y para Chris Arreola podría significar, una vez más, tener una oportunidad por un título mundial a sus 40 años.

