El América dejó ir una victoria de último minuto con un polémico penal igualando 1-1 ante el Portland Timbers en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions League 2021 en el Providence Park.

El partido arrancó de manera pareja, no había claridad en ningún área, fue hasta el 23 cuando Roger Martínez sacó disparo que pasó cerca, pero tras eso no había peligro en las áreas hasta que al 44 Claudio Bravo derribó Richard Sánchez dentro del área para un penal que Roger Martínez mandó al fondo para el 0-1. Para el segundo tiempo, apenas a los 4 minutos Dairo Asprilla sacó disparo que reventó el poste, tras eso otra vez el duelo caía en un bache sin oportunidades, el Portland Timbers era el que intentaba obligados por el marcador, al 79 Asprilla sacó disparo que Ochoa detuvo, la polémica llegó al 90+5 con un penal que claramente fue mal señalado y que no se revisó en el VAR, Felipe Mora aprovechó para poner el 1-1 final.

A pesar del empate, el América dio un gran paso rumbo a las semifinales y el próximo miércoles recibirá al Portland Timbers en la vuelta de la serie. Las Águilas visitarán a Pumas el domingo en el cierre del rol regular de la Liga MX. Portland Timbers 1-1 América.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Portland Timbers vs América 1-1 CONCACAF Champions League 2021