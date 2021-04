Andy Ruiz vs Chris Arreola ¿En qué Canal EN VIVO en México y Latinoamérica? Box Azteca, Space, ESPN y TUDN

Andy Ruiz Jr hará su tan esperado regreso al ring este fin de semana después de haber tenido 18 meses de descanso luego de su derrota ante Anthony Joshua.

Ruiz Jr fue lanzado al centro de atención cuando sorprendió a Joshua en Nueva York en el verano de 2019 para reclamar los títulos mundiales de peso pesado.

El mexicano celebró salvajemente las secuelas de esa impactante victoria y luchó por replicar su exhibición en su revancha, perdiendo ampliamente en Arabia Saudita en diciembre de 2019.

Ruiz ahora está listo para volver a estar bajo las luces y se enfrentará a Chris Arreola este sábado 1 de mayo.

Arreola, un peleador de 40 años de padres mexicanos, tiene un récord profesional de 38-6 y perdió por última vez ante Adam Kownacki en agosto de 2019.

¿Dónde ver Andy Ruiz vs Chris Arreola en VIVO?

Esta pelea de peso pesado de 12 rounds se llevará a cabo el sábado 1 de mayo en el Dignity Health Sports Park en Carson, California.

Es probable que el evento principal comience alrededor de las 10:00 pm de México (8:00 pm PT / 11:00 pm ET en Estados Unidos)

La cobertura de televisión para los fanáticos de los Estados Unidos será por Fox PPV, mientras que en México se podrá ver en VIVO por Space, Las Estrellas y Azteca 7, mientras que en el resto de Latinoamérica se podrá ver por ESPN.

Cartelera Ruiz Jr v Arreola

Andy Ruiz vs Chris Arreola

Erislandy Lara vs Thomas Lamanna – por el título vacante de peso mediano de la AMB

Eduardo Ramirez vs Isaac Avelar – por el título interino de peso pluma de la AMB

Sebastián Fundora vs Jorge Cota

Omar Figueroa Jr vs Abel Ramos

Jesús Alejandro Ramos vs Javier Molina

Adrián Granados vs José Luis Sánchez

Ruiz v Arreola en VIVO

Andy Ruiz Jr: “No puedo esperar para volver al ring el 1 de mayo.

“Entrenar con Eddy en su gimnasio ha sido increíble. Estoy cerca de grandes peleadores como Canelo Álvarez y estamos trabajando para que pueda verme mejor que nunca.

“Conozco a Chris Arreola desde que me convertí en profesional. Es un guerrero mexicano como yo, y espero que venga hacia mí con todo lo que tiene “.

Chris Arreola: “Él está motivado para derribar mi bloqueo, pero yo también estoy motivado. Quiero ganar.

“Puede que haya sido el primer campeón mexicano de peso pesado, pero el mejor mexicano está aquí.

“Las personas que me conocen y me han visto pelear, saben que trato de no estar en una pelea aburrida en absoluto.

“Vengo a dejarlo todo en el p*** ring”.

