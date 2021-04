Elche vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Liga Española 2020-21

Abrimos las emociones de este sábado 1 de mayo con un gran duelo en la jornada 34 de la Liga Española 2020-2021, cuando Elche busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita tomar un respiro en su lucha por la salvación, pero recibirán a un Atlético de Madrid que no tiene margen de error, necesita llevarse el botín completo del Martínez Valero.

Hora y Canal Elche vs Atlético de Madrid

Sede: Estadio Manuel Martínez Valero, Elche, Alicante, España

Hora: 4:15 pm de España. 8:15 am de Centroamérica. 9:15 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:15 pm de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:15 am PT / 10:15 am ET en Estados Unidos.

Canal: Movistar LaLiga en España. SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. beIN Sports en Estados Unidos.

Elche vs Atlético de Madrid en VIVO

El cuadro de Elche ha tenido una campaña complicada que los tiene peleando en la zona baja por mantener la categoría, saben que necesitarán un gran cierre si quieren salvarse y deben hacerse fuertes en casa. Después de 33 fechas suman 6 victorias, 12 empates y han caído en 15 ocasiones.

Los Ilicitanos llegan motivados ya que en la jornada pasada recibieron al Levante logrando vencerlos con solitaria anotación de Lucas Boyé para tomar un respiro.

Por su parte, el Atlético de Madrid está viviendo momentos complicados tras su pequeña mala racha que ha complicado el título que parecía seguro hace unas semanas. Tras 33 jornadas cosechan 22 victorias, 7 empates y han perdido en 4 duelos.

Los Colchoneros vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando visitaron al Athletic Bilbao siendo superados 2-1, a pesar de que Stefan Savic había puesto el empate momentáneo al 77.

Tanto Elche como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes tienen la misión de conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en sus respectivas luchas en extremos de la tabla; en la general encontramos a los Colchoneros, de Héctor Herrera, en la segunda posición con 73 puntos, mientras que los Ilicitanos están en el puesto 17 con 30 unidades en LaLiga. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Elche vs Atlético de Madrid.

