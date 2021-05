Gran Premio de Portugal 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

Valtteri Bottas le negó a su compañero de equipo en Mercedes, Lewis Hamilton, su pole número 100 en la Fórmula 1 con el primer puesto en la clasificación para el Gran Premio de Portugal.

El piloto finlandés se convirtió en el tercer ganador diferente de la pole en las tres primeras carreras de la temporada de F1 de 2021, superando a Hamilton en la Q3 por solo 0.007 segundos, para registrar la 17a pole de su carrera en F1.

Max Verstappen se sintió frustrado por clasificarse solo en tercer lugar para Red Bull, a cuatro décimas de la pole position, y sintió que Sebastian Vettel lo retenía en la parte final de la calificación en Portimao.

El tiempo del piloto holandés fue suficiente para superar a su compañero de equipo en Red Bull, Sergio Pérez, quien se recuperó de un trompo en la tierra en la Q1, y se mantuvo por delante de Carlos Sainz Jr de Ferrari, que se alinea en el quinto lugar para el GP de Portugal.

Esteban Ocon impresionó a Alpine con el sexto lugar en la Q3 de la calificación, superando a Lando Norris de McLaren, con el segundo Ferrari de Charles Leclerc en el octavo lugar a pesar de superar la Q2 usando neumáticos medios.

Pierre Gasly mantuvo su sólida forma de clasificación para AlphaTauri en el noveno lugar, ya que Vettel completó el top 10 después de haber hecho su primera aparición en la Q3 desde el GP de Gran Bretaña de 2020.

La clasificación fue una pesadilla para Daniel Ricciardo, de McLaren, que fue eliminado en la Q1 y comenzará el GP de Portugal en el puesto 16.

¿Cuándo es el Gran Premio de Portugal de F1?

Fecha: Domingo 2 de mayo de 2021

Hora de inicio: 3:00 pm hora de Portugal. 9:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 7:00 am PT / 10:00 am ET en Estados Unidos.

Gran Premio de Portugal 2021 EN VIVO

En los Estados Unidos podrán ver la transmisión de la F1, con la carrera del GP de Portugal transmitida en vivo por ESPN Deportes, en México será exclusivo de Star Premium, mientras que en Sudamérica será por ESPN.

Así que estamos listos para disfrutar de una carrera sumamente atractiva que presagia otra lucha encarnizada entre Mercedes y Red Bull, con Lewis Hamilton y Max Verstappen como los esperados protagonistas, sin embargo Valtteri Bottas con su Pole position y el Checo Pérez con sed de revancha serán competidores a tomar muy en cuenta.

Al finalizar la carrera los esperamos con el mejor resumen, las posiciones finales y todo lo que haya pasado en Portugal.

