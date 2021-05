Manchester United vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este domingo 2 de mayo en la jornada 34 de la Premier League 2020-2021, cuando el Manchester United busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga consolidado como sublíder, pero tendrán que recibir a un Liverpool que llega urgido de llevarse el botín del Old Trafford.

Como llegan los equipos

El cuadro del Manchester United ha tenido una campaña con un sabor agridulce ya que marcha como segundo, pero el título es prácticamente imposible. En la jornada pasada igualaron 0-0 en su visita al Leeds United para colocarse con 19 victorias, 10 empates y han perdido en 4 choques.

Los Red Devils vienen de dar un golpe de autoridad a media semana en la ida de las semifinales de la Europa League donde recibieron a la Roma logrando aplastarlos 6-2 con dobletes de Bruno Fernandes y Edinson Cavani, mientras que Paul Pogba y Mason Greenwood anotaron uno.

Por su parte, el Liverpool ha tenido una campaña realmente decepcionante que ha puesto en peligro su clasificación no solo a Champions, si no a competencias europeas, por lo que se han quedado sin margen de error. Después de 33 jornadas suman 15 victorias, 9 empates y han caído en 9 ocasiones.

Los Reds vienen de un durísimo golpe en la jornada pasada cuando recibieron al Newcastle en un duelo en el que Mohamed Salah los puso al frente a los 3 minutos, parecían quedarse con el triunfo pero al 90+5 un error firmó el 1-1.

Tanto el Manchester United como el Liverpool saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre de campaña; en la tabla general encontramos a los Red Devils como sublíderes con 67 puntos, mientras que los Reds son sextos con 54 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 24 de enero en la cuarta ronda de la FA Cup en Old Trafford. En aquel choque Mohamed Salah puso al frente a los Reds, sin embargo los Red Devils terminaron remontando y ganando 3-2 con goles de Mason Greenwood, Marcus Rashford y Bruno Fernandes.

Hora y Canal Manchester United vs Liverpool

El juego entre Manchester United vs Liverpool se estará disputando en punto de las 4:30 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 8:30 am del Pacífico y a las 11:30 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 9:30 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 10:30 am

Bolivia y Venezuela: 11:30 am

Argentina, Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil: 12:30 pm

La transmisión del partido Liverpool vs Manchester United en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica, en Sudamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por Telemundo. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Premier League que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Manchester United vs Liverpool en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que llegan obligados a llevarse el triunfo. En los pronósticos los Red Devils son favoritos al estar en casa, pero los Reds saldrán decididos a llevarse el botín. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Manchester United vs Liverpool.

Manchester United vs Liverpool EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Premier League 2020-21