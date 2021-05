Napoli vs Caglari EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 34 Serie A 2020-21

Se abren las emociones de este domingo 2 de mayo siguiendo con la jornada 34 de la Serie A 2020-2021, cuando el Napoli busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los consolide en los primeros puestos, pero tendrán que recibir al Caglari que intentará dar la campanada en su visita al Diego Maradona.

Hora y Canal Napoli vs Caglari

Sede: Estadio Diego Armando Maradona, Nápoles, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Napoli vs Caglari en VIVO

El cuadro del Napoli ha tenido una buena campaña “a secas” peleando entre los líderes, pero ya sin oportunidades de competir por el título. Después de 33 jornadas suman 21 victorias, 3 empates y han sido vencidos en 9 ocasiones.

Gli Azzurri viene de una buena victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Torino logrando doblegarlos 0-2 con anotaciones de Bakayoko y Victor Osimhen.

Por su parte, el Cagliari está teniendo una temporada complicada peleando por no descender, pero llegan en su mejor momento listos para ligar su cuarto triunfo consecutivo. Ellos suman 8 victorias, 7 empates y han perdido en 18 duelos.

I Rossoblu viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando recibieron a la Roma logrando doblegarlos 3-2 con anotaciones de Charalambos Lykogiannis, Razvan Marin y Joao Pedro.

Tanto el Napoli como el Caglari saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita dar un gran paso en la pelea por sus objetivos en esta recta final; en la tabla general encontramos a Gli Azzurri, del Chucky Lozano, en la tercera posición con 66 puntos, mientras que I Rossoblu está en el puesto 17 con 31 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Napoli vs Caglari.

