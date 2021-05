[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Udinese vs Juventus 1-2 Serie A 2020-2021

Tweet on Twitter

La Juventus sufrió, pero logró sumar una valiosísima victoria 2-1 en su visita al Udinese por la jornada 34 de la Serie A 2020-2021.

El partido arrancó de gran manera para el Udinese ya que apenas a los 9 minutos Nahuel Molina tomó mal parada a la defensa de la Juventus para poner el 1-0, tras eso la Vecchia Signora intentaba reaccionar, pero la realidad es que los minutos pasaban y no eran nada claros, fue al 37 cuando un cabezazo de Cristiano Ronaldo estuvo cerca del empate, al descanso no había más. Para el segundo tiempo, apenas a los 6 minutos Arslan estuvo cerca del segundo para el Udinese, tras eso otra vez la Vecchia Signora adelantaba lineas pero era incapaces de generar real peligro, la desesperación cada vez era mayor, hasta que al 79 en un tiro libre cobrado por Cristiano Ronaldo apareció De Paul con una clara mano dentro del área para un penal que el mismo CR7 mandó al fondo para el 1-1, pero eso no fue todo ya que al 90 otra vez apareció Cristiano con certero remate de cabeza para el 1-2 final.

Con esta victoria la Juventus arribó a 69 puntos colocándose cuartos y dando un gran paso rumbo a la Champions, mientras que Udinese se estancó en 39 unidades en el doceavo puesto. La Vecchia Signora se medirá al Milán el próximo domingo en la jornada 35 de la Serie A. Udinese 1-2 Juventus.

