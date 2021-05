Tweet on Twitter

El Barcelona sufrió teniendo que venir de atrás para lograr una valiosa victoria 3-2 en su visita al Valencia por la jornada 34 de la Liga Española 2020-2021 en Mestalla.

El partido arrancó con un Barcelona dominando y generando dos claras oportunidades, una al 3 con Pedri fallando y otra al 12 con Cillessen salvando de manera espectacular un remate fortuito de Ronald Araújo, tras eso el duelo se mantuvo cerrado, el Barca tenía la pelota pero no podía generar, mientras Valencia tuvo un par de disparos de Gayá y Uros Racic, sin embargo el marcador no se movía.

Para el segundo tiempo, apenas a los 3 minutos Goncalo Guedes sacaba punterazo que Ter-Stegen salvó de gran manera, pero dos minutos después un tiro de esquina apareció Gabriel Paulista para poner el 1-0, sin embargo el Barcelona no tardó en reaccionar ya que al 55 un claro penal por mano de Toni Lato le permitió a Leo Messi poner el empate, sin embargo falló el cobro y fue en el rebote en el que logró el 1-1, eso hundió a los Naranjeros, al 63 Antoine Griezmann ponía el 1-2, mientras que al 69 en un tiro libre Leo Messi firmó el 1-3, pero el Valencia no bajó los brazos y al 83 Carlos Soler sacó tremendo bombazo para el 2-3 que los mantuvo con vida, pero el empate ya no llegó.

Con esta victoria el Barcelona arribó a 74 puntos manteniéndose terceros pero a solamente dos del Atlético de Madrid que es líder y justamente se estarán enfrentando entre ellos el próximo domingo en Camp Nou por la jornada 35 de LaLiga, mientras que Valencia se estancó en 36 unidades en el puesto 14. Valencia 2-3 Barcelona.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Valencia vs Barcelona 2-3 Liga Española 2020-2021