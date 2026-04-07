Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora y Canal Por Internet Cuartos de Final Champions League 2025-26

Copas Internacionales

La UEFA Champions League entra en su fase decisiva con un duelo de alto voltaje. El FC Barcelona recibe al Atlético de Madrid en el Camp Nou, en la ida de unas semifinales que prometen emociones de principio a fin.

Este enfrentamiento llega apenas días después de su choque en La Liga, donde el conjunto blaugrana dio un golpe de autoridad, por lo que este partido representa una auténtica revancha en el escenario más importante del fútbol europeo.

Barcelona quiere aprovechar su gran momento

El equipo dirigido por Hansi Flick atraviesa un momento espectacular, consolidándose como uno de los favoritos al título.

En los octavos de final, el Barcelona dejó sensaciones mixtas: empató 1-1 en la ida ante el Newcastle United FC, pero en la vuelta mostró todo su potencial ofensivo con una contundente victoria 7-2.

Con la confianza en lo más alto tras su reciente triunfo en liga, los culés buscarán imponer condiciones en casa y tomar ventaja en la serie.

Atlético de Madrid, con la Champions como prioridad

Por su parte, el Atlético de Madrid de Diego Simeone llega con una misión clara: salvar la temporada a través de la Champions.

Lejos de la pelea por el título liguero, el conjunto rojiblanco apostará todo a esta eliminatoria. Ya han demostrado que pueden competir ante el Barcelona en torneos de eliminación directa, especialmente tras eliminarlos previamente en la Copa del Rey.

El equipo colchonero buscará dejar atrás lo ocurrido el fin de semana y competir con intensidad en un escenario complicado.

Pronóstico Barcelona vs Atlético de Madrid

Se espera un partido intenso, con un Barcelona que intentará dominar la posesión y generar peligro desde el inicio, mientras que el Atlético apostará por su solidez defensiva y transiciones rápidas.

La localía y el momento anímico podrían ser factores determinantes en este primer enfrentamiento.

Pronóstico: victoria del Barcelona 3-1.

La incógnita será si el Barça logra imponer su jerarquía en casa o si el Atlético consigue dar un golpe de autoridad en esta serie europea.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 8, 2026