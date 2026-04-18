América vs Toluca EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 15 Liga MX Clausura 2026 

Liga MX Clausura 2026

¡LAS ÁGUILAS VIVEN 🔥🔥🔥!



Con doblete de Brian Rodríguez, el América sumó una victoria de "oro puro" al doblegar 2-1 al bicampeón, Toluca, que sigue con su mala rache ligando 5 juegos sin triunfo en liga.



Con esta victoria el América se colocó sexto con 22 puntos, justo debajo… pic.twitter.com/UwoG2IB8lg — Fulbox (@fulboxOficial) April 19, 2026

La Liga MX entra en su recta final y el Club América recibe al Deportivo Toluca FC este sábado en el Estadio Azteca, en un duelo clave que podría definir el futuro de ambos equipos rumbo a la Liguilla.

Mientras las Águilas luchan por mantenerse en puestos de clasificación, los Diablos Rojos buscan consolidarse como uno de los candidatos al título.

América, obligado a reaccionar ante su gente

El equipo dirigido por André Jardine atraviesa uno de sus momentos más delicados del torneo.

Tras el empate en el Clásico Joven ante Cruz Azul y la eliminación en la CONCACAF Champions Cup frente a Nashville SC, la presión sobre el plantel es máxima.

El América necesita sumar de a tres para no salir de la zona de Liguilla, por lo que este partido se presenta como una auténtica prueba de carácter.

Toluca, con confianza y aspiraciones altas

Por su parte, Toluca llega en un momento anímico positivo. Aunque igualaron recientemente ante Atlético San Luis, vienen de lograr una clasificación importante tras eliminar al LA Galaxy en competición internacional.

El equipo dirigido por Antonio Mohamed se encuentra en la parte alta de la tabla y sabe que una victoria en el Azteca podría acercarlos aún más al liderato.

Pronóstico América vs Toluca

Se espera un partido intenso y equilibrado, con ambos equipos conscientes de lo mucho que está en juego.

América buscará imponer su localía, mientras que Toluca intentará aprovechar el momento anímico y cualquier espacio en defensa.

Pronóstico: empate 2-2 en un duelo de alta intensidad.

La incógnita será si el América logra salir de su crisis o si Toluca da un golpe de autoridad en una de las canchas más difíciles del torneo.

¿Cuál es tu pronóstico para este partidazo?

Last modified: abril 18, 2026