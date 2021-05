Spezia vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Serie A 2020-21

Abrimos las emociones de este sábado 8 de mayo con un gran duelo en la jornada 35 de la Serie A 2020-2021, cuando el Spezia busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les asegure la salvación, pero recibirán a un Napoli que llega urgido de ganar en su visita al Alberto Picco.

Hora y Canal Spezia vs Napoli

Sede: Estadio Alberto Picco, La Spezia, Liguria, Italia

Hora: 3:00 pm de Italia. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Chile, Bolivia y Venezuela. 10:00 am de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: ESPN en Latinoamérica. ESPN+ en Estados Unidos.

Spezia vs Napoli en VIVO

El cuadro del Spezia está cumpliendo con una buena campaña al mantenerse fuera de la zona de descenso que es su principal objetivos, sin embargo saben que no pueden aflojar en esta recta final. Después de 34 jornadas suman 8 victorias, 10 empates y han sido vencidos en 16 ocasiones.

Los Aquilotti vienen de un buen empate en la jornada pasada cuando visitaron al Hellas Verona en un duelo que parecían perder, hasta que a 4 minutos del final apareció Riccardo Saponara para firmar el 1-1 final.

Por su parte, el Napoli se encuentra luchando con todo por un boleto a la próxima Champions League, pero se han quedado sin margen de error después de que en 34 fechas suman 21 victorias, 4 empates y 9 partidos perdidos.

Gli Azzurri viene de un durísimo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Cagliari en un duelo donde Victor Osimhen los puso al frente y parecía darles el triunfo, pero un error al 90+4 los dejó con el amargo 1-1 final.

Tanto el Spezia como el Napoli saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que los ponga muy cerca de su objetivo en esta recta final del campeonato; en la tabla general encontramos a los Aquilotti en la posición 16 con 34 puntos, mientras que Gli Azzurri, del Chucky Lozano, marcha quinto con 67 unidades en esta Serie A. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Spezia vs Napoli.

Spezia vs Napoli EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Serie A 2020-21