Barcelona vs Atlético de Madrid EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 35 Liga Española 2020-21

Partidazo de poder a poder con sabor a final tendremos este sábado 8 de mayo en la jornada 35 de la Liga Española 2020-2021, cuando el Barcelona busque aprovechar su condición de local para sumar el triunfo que los ponga muy cerca del ansiado título, pero recibirán a un Atlético de Madrid que saldrá al Camp Nou decidido a dar un golpe de autoridad y demostrar que quiere ser campeón.

Como llegan los equipos

El cuadro del Barcelona está cumpliendo con una buena campaña que los mantiene en la pelea por el título, aunque saben que mucho de eso dependerá de lo que hagan este sábado. Después de 34 fechas suman 23 victorias, 5 empates y han sido derrotados en 6 ocasiones.

Los Blaugranas vienen de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Valencia viniendo de atrás para vencerlos 2-3 con doblete de Leo Messi y uno más de Antonine Griezmann.

Por su parte, el Atlético de Madrid se mantiene en lo más alto de la tabla a pesar de una segunda vuelta algo turbulenta, sin embargo saben que todavía dependen de ellos mismos para ser campeones y no querrán desaprovechar esta oportunidad. Ellos suman 23 triunfos, 7 empates y 4 descalabros.

Los Colchoneros vienen de un milagroso triunfo en la jornada pasada cuando visitaron a Elche en un duelo donde Marcos Llorente los puso al frente, pero un penal al 90 parecía que los dejaría con el empate, sin embargo su rival falló de manera increíble.

Tanto el Barcelona como el Atlético de Madrid saben de la importancia de este partido dado que ambos necesitan el triunfo para dar un golpe de autoridad en la pelea por el título; en la tabla general encontramos a los Blaugranas en el tercer puesto con 74 puntos, mientras que los Colchoneros son líderes con 76 unidades en LaLiga.

Estos dos equipos se vieron las caras por última vez el pasado 21 de noviembre en la primera vuelta del campeonato en el Wanda Metropolitano. En aquel choque los Colchoneros lograron quedarse con la victoria gracias a solitaria anotación de Yannick Carrasco.

Hora y Canal Barcelona vs Atlético de Madrid

El juego entre Barcelona vs Atlético de Madrid se estará disputando en punto de las 4:15 pm de España; en Estados Unidos iniciará a las 7:15 am del Pacífico y 10:15 am del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 8:15 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 9:15 am

Chile, Bolivia y Venezuela: 10:15 am

Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil: 11:15 am

La transmisión del partido Atlético de Madrid vs Barcelona en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de Movistar Partidazo en España; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por beIN Sports. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y en la página de LaLiga que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Barcelona vs Atlético de Madrid en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a conseguir la victoria que los ponga cerca del objetivo, ambos saben que no hay margen de error, el vencedor tendrá todo a su favor para ser campeón, mientras que el perdedor prácticamente se estará olvidando del trofeo. En los pronósticos los Blaugranas son muy ligeros favoritos por su mejor momento y estar en casa, pero los Colchoneros intentarán salir, al menos, con el empate. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Barcelona vs Atlético de Madrid.

