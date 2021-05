Chelsea vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final FA Cup 2020-21

Partidazo sumamente atractivo tendremos este sábado 15 de mayo con la gran Final de la FA Cup 2020-2021, donde el Chelsea buscará ganar el título y demostrar que está listo para la Champions, pero tendrán que medirse a un Leicester City que también saldrá con todo a llevarse el trofeo de la cancha del mítico Wembley.

Como llegan los equipos

El cuadro del Chelsea llega de una dura derrota el pasado miércoles cuando, en casa, fueron superados 0-1 por el Arsenal para estancarse en la cuarta posición de la Prmeier League.

Los Blues dieron un golpe de autoridad en las semifinales de esta FA Cup el pasado 17 de abril cuando lograron vencer y eliminar al Manchester City con solitaria anotación de Hakim Ziyech.

Por su parte, el Leicester City viene de una grandísima victoria el pasado martes cuando, como visitantes, lograron vencer 1-2 al Manchester United con anotaciones de Luke Thomas y Caglar Soyuncu, con lo que se consolidaron en el tercer puesto de la Premier League.

Los Foxes tuvieron un duelo muy duro en las semifinales de la FA Cup el pasado 18 de abril, cuando lograron vencer 1-0 al Southampton con solitaria anotación de Kelechi Iheanacho.

Tanto el Chelsea como el Leicester saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita redondear esta campaña que ha sido buena en términos generales, los Blues quieren el trofeo para llegar motivados a la Final de la Champions en un par de semanas, mientras que para los Foxes sería dar una muestra de que se mantienen como uno de los protagonistas en Inglaterra.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado 19 de enero en la primera vuelta del campeonato en el King Power Stadium. En aquel choque los Foxes se llevaron el triunfo 2-0 con anotaciones de Wilfred Ndidi y James Maddison.

Hora y Canal Chelsea vs Leicester

El juego entre Chelsea vs Leicester se estará disputando en punto de las 5:15 pm de Reino Unido; en Estados Unidos iniciará a las 9:15 am del Pacífico y 12:15 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:15 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:15 am

Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 12:15 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:15 pm

La transmisión del partido Leicester vs Chelsea en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de BT Sport en Reino Unido; en México, Argentina y el resto de Latinoamérica será por ESPN, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la Emirates FA Cup que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Chelsea vs Leicester en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a llevarse la victoria y el título, no hay margen de error, el ganador será campeón y el perdedor se irá con el siempre amargo sabor del subcampeonato. En los pronósticos los Blues son muy ligeros favoritos, pero los Foxes tienen la calidad para aspirar a ganar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Chelsea vs Leicester.

Chelsea vs Leicester EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Final FA Cup 2020-21