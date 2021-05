Juventus vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Serie A 2020-21

Partidazo de poder a poder tendremos este sábado 15 de mayo siguiendo con la jornada 37 de la Serie A 2020-2021, cuando la Juventus busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que les permita seguir en la pelea por un boleto a la Champions, pero recibirán a un Inter de Milán que saldrá decidido a darle el golpe definitivo en la cancha del Juventus Stadium.

Como llegan los equipos

El cuadro de la Juventus ha tenido una campaña realmente decepcionante que los tiene con la presión al máximo en la búsqueda de un boleto a la próxima Champions League. Después de 36 jornadas suman 21 victorias, 9 empates y han caído derrotados en 6 ocasiones.

La Vecchia Signora viene de una valiosísima victoria en la jornada pasada cuando visitaron al Sassuolo logrando doblegarlos 1-3 con goles de Adrien Rabiot, Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala, pero en un duelo donde fueron claramente superados en términos generales.

Por su parte, el Inter de Milán ha tenido una temporada espectacular que les permitió volver a levantar el título tras 10 años sin conseguirlo, ahora quieren cerrar de gran manera, aunque sin nada que pelear. Ellos suman 27 triunfos, 7 empates y apenas han perdido en un par de ocasiones.

El Inter viene de una nueva victoria en la jornada pasada, a media semana, cuando recibieron a la Roma logrando doblegarlos 3-1 con anotaciones de Marcelo Brozovic, Matías Vecino y Romelu Lukaku.

Tanto la Juventus como el Inter de Milán saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren conseguir la victoria que les permita buscar un buen cierre, aunque la presión recae del lado de la Vecchia Signora que marcha quintos con 72 puntos, mientras que el Inter es líder y campeón con 88 unidades en esta Serie A.

Estos dos equipos se enfrentaron por última vez el pasado mes de febrero cuando se midieron en semifinales de la Copa de Italia donde la Vecchia Signora clasificó al ganar 1-2 como visitantes e igualar 0-0 en la vuelta. En su duelo de la primera vuelta de la liga el Inter ganó 2-0 en casa el pasado mes de enero.

Hora y Canal Juventus vs Inter de Milán

El juego entre Juventus vs Inter de Milán se estará disputando en punto de las 6:00 pm de Italia; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y a las 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Bolivia, Paraguay y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Inter de Milán vs Juventus en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de ESPN en Latinoamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por ESPN+. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambos clubes y por la página de la LegaSerieA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Juventus vs Inter de Milán en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos equipos de gran calidad que saldrán decididos a ganar, no hay margen de error en esta recta final del campeonato. En los pronósticos la Vecchia Signora es muy ligero favorito al estar en casa y ser el obligado, pero el Inter seguramente no aflojará y saldrá con todo intentando darle el golpe definitivo a la Juve. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Juventus vs Inter de Milán.

Juventus vs Inter de Milán EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 37 Serie A 2020-21