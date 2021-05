Tweet on Twitter

El Real Madrid se mantuvo en la pelea por el título al vencer 1-0 al Athletic Bilbao en la jornada 37 de la Liga Española 2020-2021.

El partido arrancó con dominio del Real Madrid que, sin embargo, no era claro al ataque, la polémica llegó al 26 con una clara mano de Morcillo que no se marcó como penal, los Merengues eran mejores, aunque al 42 Berenguer estuvo cerca de poner al frente al Athletic Bilbao, pero al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo la tónica se mantenía con el Real Madrid dominando, al 56 Luka Modric sacó disparo peligroso, al 60 Casemiro apareció de cabeza con remate que reventó el poste, la presión finalmente rindió frutos al 68 con un centro de Casemiro que terminó revotando en Nacho para terminar en el fondo de las redes poniendo el 0-1, eso obligó al Athletic Bilbao a irse al ataque, pero no hubo más.

Con los resultados de la jornada, el Real Madrid quedó como segundo con 81 puntos, debajo del Atlético de Madrid que suma 83 y el Barcelona con 76 ya quedando fuera de la pelea por el título. En la última jornada los Merengues recibirán al Villarreal con la misión de ganar para ser campeones. Athletic Bilbao 0-1 Real Madrid.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Athletic Bilbao vs Real Madrid 0-1 Liga Española 2020-2021