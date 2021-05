Santos logró un gol de último minuto para empatar 1-1 en su visita a Monterrey por la vuelta de los cuartos de final del Torneo Clausura 2021 en el BBVA.

El partido arrancó de manera muy pareja, Monterrey intentaba ir al frente pero no eran claros al ataque, Santos estaba bien parado atrás esperando un contragolpe, pero al 31 en una salida de Acevedo que dejó la pelota en el centro Maxi Meza la acomodo de manera perfecta para el 1-0, los Guerreros no se veía bien, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo llegó la polémica apenas a los 8 minutos con una mano que no se marcó como penal, pero tras eso Santos adelantó lineas presionando a un Monterrey que se replegó atrás, al 69 Ayrton mandó un centro que Eduardo Aguirre solamente iba a empujar pero Nico Sánchez salvó de gran manera, los Guerreros seguían intentando, pero los Rayados aguantaban la presión, sin embargo al 90 Ronaldo Prieto se vistió de héroe poniendo el 1-1 final.

Así, Santos firmó su boleto a las semifinales de la Liga MX tras ganar 3-2 en el global dejando eliminado al Monterrey que sumó un duro fracaso de la mano de Javier Aguirre. Monterrey 1-1 Santos.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Monterrey vs Santos 1-1 Cuartos de Final Torneo Clausura 2021