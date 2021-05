Gran Premio de Mónaco 2021 EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver, Posiciones Finales, Checo Pérez Formula 1

La Fórmula 1 viaja a Montecarlo este fin de semana para el Gran Premio de Mónaco este domingo 23 de mayo, ampliamente considerado como la joya de la corona del campeonato. El Gran Premio de Mónaco fue cancelado el año pasado debido al COVID-19, la primera vez desde 1954. Sin embargo, con una sensación de normalidad regresando a la F1, aquí hay un vistazo a los detalles de la transmisión en vivo del GP de Mónaco 2021.

El Gran Premio de Mónaco 2021 tendrá lugar en el Circuito de Mónaco en Montecarlo. La pista icónica tiene una longitud de 3.337 km (2.074 millas) con un total de 19 vueltas. El número total de vueltas en la carrera es de 78 con una distancia total de 260.286 km. El récord de la pista del Gran Premio de Mónaco es de 1: 14.260, establecido por Max Verstappen de Red Bull en 2018.

Hora y Canal Gran Premio de Mónaco 2021

Sede: Circuito de Mónaco en Montecarlo, Mónaco

Hora: 2:00 pm de Francia. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: Fox Sports en México. ESPN en Sudamérica. ESPN Deportes en Estados Unidos.

Gran Premio de Mónaco 2021 en VIVO

Lewis Hamilton comenzará en el séptimo lugar para el Gran Premio de Mónaco después de una dramática conclusión de la clasificación del sábado en la que Charles Leclerc se hizo con la primera pole position de Ferrari desde 2019, a pesar de estrellarse en las etapas finales de la Q3. Su vuelta de 1:10.346 s fue suficiente para colocarlo al frente de la parrilla.

El hecho de que Leclerc encontrara las barreras significó que Max Verstappen y Checo Pérez no pudieron mejorar su tiempo en el Red Bull, consignando al holandés a un segundo puesto y al mexicano en el noveno lugar tras cancelarse el resto de la clasificación.

El Cavallino Rampante ha marcado un ritmo fuerte durante todo el fin de semana de la carrera después de haber disfrutado de un doblete en la FP2 el jueves, y el compañero de equipo de Leclerc, Carlos Sainz, partirá cuarto.

El Mercedes de Valtteri Bottas divide a Sainz y Verstappen con el actual campeón mundial Hamilton muy abajo en el séptimo lugar, detrás de Lando Norris de McLaren y Pierre Gasly de AlphaTauri.

El líder del campeonato, Hamilton, había conseguido dos poles en las cuatro carreras anteriores, incluida la última vez en España, pero tiene una batalla incluso para asegurar un podio el domingo.

El británico, que buscó cortar las barreras él mismo aunque no se cayó, luchó durante la FP3 y las tres sesiones de clasificación, terminando séptimo en cada una.

El pole-sitter Leclerc dijo a Sky Sports F1: «Es una pena terminar en la pared, no se siente igual. Al mismo tiempo, estoy increíblemente feliz por mi primera vuelta.

«La primera curva fue bastante complicada, no hice una gran primera curva, pero el segundo y tercer sector, lo clavé.

«Simplemente muy, muy feliz de estar en la pole, obviamente. Es mañana que sumará puntos, pero debo decir que es una gran sorpresa para todos estar en la pole y en cuarto lugar para la carrera de mañana».

Mientras que Verstappen dijo: «Fue desafortunada la bandera roja. Me sentí muy cómodo preparándome para la clasificación. Nadie estaba realmente poniendo un tiempo en la primera vuelta y así es como lo planeamos, hacer dos vueltas y luego la tercera. el más rápido.

«Todo iba muy bien. La bandera roja arruinó la posibilidad de la pole, pero ya veremos. Sin embargo, creo que hasta ahora un fin de semana muy bueno. Nos recuperamos bien del jueves, así que no está tan mal».

Bottas agregó: «Es decepcionante que no obtuve mi última vuelta debido a la bandera roja. Así es a veces. Dejé todo para la última carrera.

«La primera vuelta no fue realmente suficiente para la pole. La segunda vuelta con las llantas frescas que hicimos me sentí bien. Estaba un poco abajo en mi tiempo de vuelta, así que estoy destrozado».

Así que estamos listos para disfrutar de otra gran carrera ahora en Mónaco donde Verstappen buscará recortar puntos con Hamilton, mientras el Checo Pérez tendrá que remontar si quiere meterse al podio y calmar un poco la presión sobre él.

