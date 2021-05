Wolves vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2020-21

Gran partido pero sin nada que pelear tendremos este domingo 23 de mayo en el cierre de la Premier League 2020-2021, cuando los Wolves salgan decididos a despedirse con el brazo en alto con Raúl Jiménez en la banca, sin embargo tendrán que recibir a un Manchester United que saldrá a imponer su jerarquía en su visita al Molineux Stadium.

Hora y Canal Wolves vs Manchester United

Sede: Molineux Stadium, Wolverhampton, Inglaterra

Hora: 4:00 pm de Reino Unido. 9:00 am de Centroamérica. 10:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 11:00 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 12:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 8:00 am PT / 11:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en Inglaterra, México y Centroamérica. ESPN en Sudamérica. Telemundo en Estados Unidos.

Wolves vs Manchester United en VIVO

El cuadro de los Wolves sufrió mucho la ausencia de Raúl Jiménez que se perdió la temporada desde el pasado mes de noviembre, para este domingo volverá a la banca sin oportunidad de ver minutos. Tras 37 fechas suman 12 victorias, 9 empates y han caído en 16 ocasiones.

Los Lobos vienen de una nueva derrota en la jornada pasada cuando visitaron al Everton siendo superados 1-0.

Por su parte, el Manchester United cumplió con un buen torneo teniendo ya amarrado el subliderato, pero sin poder pelear por el título, además han venido a menos y están concentrados totalmente en la Final de la Europa League del miércoles. Ellos suman 20 triunfos, 11 empates y 6 descalabros.

Los Red Devils vienen de un amargo empate en la jornada pasada cuando recibieron al Fulham en un duelo en el que Edinson Cavani los puso al frente, pero los terminaron igualando.

Tanto los Wolves como el Manchester United saben de la importancia de este partido dado que ambos clubes quieren cerrar con victoria, aunque ninguno pelea realmente por nada; en la tabla general encontramos a los Lobos en la doceava posición con 45 puntos, mientras que los Red Devils marchan segundos con 71 unidades en esta Liga Premier. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Wolves vs Manchester United.

Wolves vs Manchester United EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 38 Premier League 2020-21