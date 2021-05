[Vídeo] Resultado, Resumen, Penales y Campeón Villarreal vs Manchester United 1(11)-1(10) Final Europa League 2020-21

Tweet on Twitter

Share on Facebook

El Villarreal hizo historia logrando proclamarse campeón de la Europa League 2020-2021 al vencer en penales al Manchester United.

El partido arrancó con dominio del Manchester United que era le que iba al frente, peor no eran claros, mientras que el Villarreal apostaba a estar bien parado atrás esperando alguna oportunidad que estuvo por llegar al 22 con una “rabona” de Carlos Bacca que Manu Trigueros remató por encima del arco, 7 minutos después en un balón parado Dani Parejo mandó un centro que Gerard Moreno no perdonó para el 1-0, los Red Devils pasaron a dominar las acciones, pero al descanso no había más.

Para el segundo tiempo el Manchester United era total dominador del partido, a los 9 minutos la presión rindió frutos en una jugada fortuita donde Edinson Cavani terminó rematando de cabeza para el 1-1, al 69 Rashford fallaba de manera increíble aunque se terminó señalando fuera de lugar, al 71 un tiro-centro de Shaw fue rematado por Cavani que pegó en un defensor, los Red Devils apretaban ante un Villarreal que se defendía como podía, pero el gol de la victoria no llegó.

El primer tiempo extra fue muy parejo, el Villarreal se veía mejor de como terminó los 90 minutos, pero la realidad es que tras 15 minutos había poco que contar. Para el segundo tiempo extra la tónica se mantenía, no había claridad, el Submarino Amarillo fue un poco más claro, pero tanto ellos como el Manchester United parecían pactar el empate.

Gerard Moreno abrió la tanta de penales venciendo a De Gea, Juan Mata puso el empate venciendo a Rulli. Dani Raba y Alex Telles mantenían el empate. Paco Alcacer y Bruno Fernandes anotaban para el 3-3. Alberto Moreno ponía el 4-3, pero Marcus Rashford ponía el 4-4. Dani Parejo puso el 5-4 y Edinson Cavani mandaba la serie a muerte súbita. Moi Gómez ponía el 6-5 y Fred firmaba el 6-6. Raúl Albiol volvía a poner al frente al Submarino Amarillo, pero Daniel James empataba 7-7. Coquelin y Luke Shaw mantenían el empate 8-8. Mario Gaspar ponía el 9-8, pero Tuanzebe ponía el 9-9. Pau Torres y Lindelof ponía el 10-10. El arquero Rulli puso el 11-10 y David De Gea lo falló para concluir la serie.

Así, el Villarreal se proclamó campeón de una competencia europea por primera vez en su historia y, además, logró su boleto a la próxima Champions League, mientras que para el Manchester United fue un duro fracaso.

[Vídeo] Resultado, Resumen, Penales y Campeón Villarreal vs Manchester United 1(11)-1(10) Final Europa League 2020-21