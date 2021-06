Floyd Mayweather vs Logan Paul EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver ESPN Pelea Box 2021

Tweet on Twitter

Un gigante de las redes sociales se encuentra con el rey del pago por evento cuando Logan Paul sube al ring contra Floyd Mayweather Jr este domingo 6 de junio por la noche en un combate de exhibición que ha levantado mucha expectativa.

Los dos pelearán en un combate de exhibición que agrega otro capítulo a la larga historia de peleas novedosas en el ámbito de los deportes de combate. Paul, que tiene más de 23 millones de suscriptores en YouTube, tiene solo una pelea profesional en su récord y otra pelea amateur. No ha ganado ninguno de los dos.

Mayweather, quien ha generado más de un millón de compras de pago por evento no menos de nueve veces en su carrera de boxeo, nunca ha perdido una pelea en 50-0.

Como exhibición, están en juego algunas reglas no tradicionales. Según Marc Raimondi de ESPN, no habrá jueces, no se leerá el ganador oficial y habrá ocho rondas de tres minutos. Sin embargo, se permitirán nocauts.

Como era de esperar, las probabilidades no están a favor de Paul.

Hora y Canal Mayweather vs Paul

Fecha: domingo 6 de junio

Hora: 5 p.m. PT / 8 p.m. ET en Estados Unidos. 7 p.m. en México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9 p.m en Argentina, Brasil y Uruguay.

Canal: ESPN

Sede: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida

Favorito: Floyd Mayweather -800

Underdog: Logan Paul +450

Floyd Mayweather vs Logan Paul en VIVO

Cuando Mayweather luchó contra Conor McGregor, Notorious abrió como un perdedor de +800 antes de que sus probabilidades se redujeran a casi +300. Si bien McGregor no tenía experiencia como boxeador, al menos ganó múltiples campeonatos en UFC con sus golpes.

Las probabilidades de Paul de una victoria son mucho más lejanas, su única experiencia en peleas es un empate y una derrota frente a un compañero YouTuber que no ha peleado desde entonces.

Eso desafía casi todas las piezas de lógica que cabría esperar.

Según cualquier métrica, las habilidades de Mayweather son superiores a las de Paul. Mayweather podría tener 44 años, pero se veía bien cuando luchó contra el kickboxer Tenshin Nasukawa en un combate de exhibición en 2018 en Japón.

Paul será el hombre mucho más grande el domingo. Mide 6’2 “y probablemente pesará más de 200 libras cuando comience el primer round, Mayweather mide 5’8″ y ha peleado la mayor parte de su carrera entre 140 y 155 libras.

El YouTuber cree que su tamaño jugará un factor importante en la pelea.

“Hay clases de peso en el boxeo por una razón”, dijo Paul. “No tengo ese sentimiento de miedo que la mayoría tiene. No me siento intimidado, especialmente por este humano … Pero soy mucho más grande que él. Soy mucho más joven que él, quiero la victoria más que él. Y si gano, haré lo imposible “.

Por supuesto, Paul será más grande que cualquiera que Mayweather haya visto en su carrera de boxeo, pero Money sigue siendo el tipo que venció a Canelo Álvarez a pesar de la disparidad de tamaño y ha ganado campeonatos en cinco categorías de peso diferentes.

Mayweather se apresura a señalar que los atributos físicos solo tienen cierto peso en las peleas.

“La altura no gana peleas, la habilidad gana peleas”, le dijo Mayweather a Adam Caparell de Complex Sports. “Y una cosa que sé hacer es pelear”.

Mayweather también hizo referencia a su capacidad para poner fin a esta pelea cada vez que le da la gana. Probablemente eso sea cierto. La última pelea de exhibición de Mayweather duró solo un round, ya que la disparidad de habilidades fue fácil de ver desde el principio. Noqueo al kickboxer japonés Nasukawa sin sudar realmente.

Podría ser una historia similar el domingo por la noche. Es probable que Mayweather juegue con Paul por más tiempo, montando un espectáculo para la audiencia global, pero cuando el caucho realmente llegue a la carretera, el ex campeón podrá terminar con esto cuando lo desee.

El estilo de Paul estuvo lejos de ser controlado en sus combates con KSI. Si bien hizo un trabajo decente al establecer el rango con su jab, con demasiada frecuencia fue seguido por golpes salvajes en bucle.

Contra el mejor boxeador defensivo de todos los tiempos, eso simplemente no va a ser efectivo.

Mayweather puede elegir el round en el que ganará. El primer o segundo round podrían ser entretenidos, ya que es probable que Paul intente ir al frente y con un poco de show tendríamos un buen espectáculo, pero una vez que Mayweather se ponga manos a la obra, el final estará cerca.

Predicción: Mayweather por nocaut en el tercer asalto

