Logan Paul vs Dillon Danis EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Pelea Box 2023

Logan Paul una vez más se pondrá los guantes y entrará al ring de boxeo contra el especialista en lucha Dillon Danis cuando una amarga rivalidad llegue a su punto crítico en el Manchester Arena en Manchester, Inglaterra

El YouTuber KSI y el boxeador Tommy Fury encabezarán el evento, pero habrá mucha gente sintonizando para ver a estos dos pelear.

Paul y Danis llevan mucho tiempo insultándose en las redes sociales y abucheándose mutuamente.

Paul ha tenido éxito recientemente en la WWE, pero ha boxeado tres veces. Tiene una pelea profesional contra KSI que resultó en una derrota por decisión dividida, mientras que tiene otra pelea contra el YouTuber en su currículum amateur además de una pelea de exhibición contra Floyd Mayweather Jr.

Esta será la primera incursión de Danis en el boxeo. Tiene un récord de 2-0 en MMA con dos victorias por sumisión en el primer round.

Hora y Canal Paul vs Danis

Sede: Manchester Arena, Manchester, Inglaterra

Hora: 12:00 pm de México y Centroamérica. 11:00 am PT / 2:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: ESPN+ PPV en Estados Unidos.

Logan Paul vs Dillon Danis en VIVO

Como suele ser el caso en el mundo del boxeo entre influencers, no hay mucho que analizar en estas peleas.

Sin embargo, una cosa es segura: los dos han hecho un gran trabajo vendiendo la pelea. Ya sea real o fabricado, los dos se han vendido rencor entre sí. La conferencia de prensa previa a la pelea se volvió física. Paul le arrojó una botella de agua a Danis y el ex luchador de Bellator respondió golpeando un micrófono en la cara de Paul.

Pero cuando suene la campana de apertura, no se tratará de toda la charla basura y la exageración. Estos dos eventualmente tendrán que respaldar lo que se dice.

En ese sentido, hay una razón por la que Paul es un gran favorito. De hecho, tiene experiencia en el boxeo. Sus actuaciones contra KSI y Floyd Mayweather no fueron nada del otro mundo. Conectó poco más del 10 por ciento de sus golpes contra Money.

Sin embargo, Danis casi no tiene experiencia destacada. Sus dos peleas de MMA terminaron en el primer asalto y ganó por sumisión en ambas ocasiones. Entrena con Conor McGregor, pero eso no significará mucho a menos que haya adquirido algunas habilidades a través de la ósmosis.

Predicción Logan Paul vs Dillon Danis

Logan Paul aún no ha ganado una pelea de boxeo, pero hemos visto sus habilidades. Obviamente, no tendrá un título mundial en el corto plazo, pero mostró cierta dureza contra Mayweather y KSI no lo superó totalmente.

KSI ha tenido cierto éxito en la esfera del boxeo entre influencers. Si bien Paul ha buscado sabiamente otras vías para promocionarse, incluida la WWE, la incursión en el boxeo de KSI nos ha dado una idea de lo que el otro hermano Paul podría hacer si estuviera más comprometido con el deporte.

Quizás eso sea todo lo que necesitamos ver para enfrentarlo a Danis.

Danis es un luchador que aparece en los titulares mucho más a menudo por lo que dice que por cómo pelea. Incluso en la lucha por sumisión, su récord es de 5-4. Eso tendrá poco que ver con el resultado de esta pelea, aparte de resaltar la disparidad entre las palabras de Danis y su actuación real.

En última instancia, Paul debería aparecer aquí y generar impulso hacia otro combate de boxeo, posiblemente incluso contra el ganador de KSI y Tommy Fury en el evento principal.

Predicción: Paul por KOT en el Round 4.

