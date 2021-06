[Vídeo] Repetición Pelea Mayweather vs Logan Paul Exhibición 2021

Tweet on Twitter

En una pelea de exhibición autorizada, el ex campeón mundial de cinco divisiones Floyd Mayweather (50-0, 27 KOs como profesional) y la estrella de Youtube Logan Paul (0-1 como profesional) se fueron a la distancia en 8 rounds.

Según las reglas de la exhibición, no hubo un ganador oficial.

Paul, de 26 años, tuvo su única pelea como profesional en 2019, cuando perdió una controvertida decisión en seis rounds ante su rival de Youtube, KSI.

Mayweather, de 44 años, se retiró del deporte en agosto de 2017, cuando noqueo a Conor McGregor en diez rounds.

Cuando comenzó la pelea, Mayweather se estaba moviendo alrededor del ring. Paul estaba tratando de aterrizar algo, pero falló. Paul descargó con muchos golpes al final del round, pero Mayweather bloqueó casi todo.

Mayweather continuó moviéndose en el segundo, Paul buscando tiros que no aterrizaran. No hubo mucho de ninguno de los dos, pero Mayweather conectó dos golpes precisos. En el tercero, Paul estaba sosteniendo mucho. Mayweather se acercó. Mayweather estaba aterrizando tiros pequeños en el interior. Paul también estaba conectando golpes, pero no estaban al ras, mientras que Mayweather estaba haciendo un trabajo preciso y comenzaba a aterrizar con frecuencia.

En el cuarto, Mayweather continuó avanzando y buscando conseguir algo grande. Estaba atrapando a Paul con los tiros precisos y no estaba preocupado por los contraataques de Paul. Paul parecía estar muy cansado y aguantando mucho cuando concluyó la ronda.

Mayweather estaba conectando pero también se perdió en el quinto. Paul no estaba haciendo demasiado, parecía estar sin aliento y estaba tomando fotos. El tamaño de Paul le permitió disparar, pero se vio obligado a aguantar más de una vez. Durante el sexto, Mayweather se adelantó, buscando conectar con golpes finales. Paul estaba en movimiento, fallando su jab y buscando evitar más daño. El ojo izquierdo de Paul estaba hinchado.

Paul estaba tratando de aterrizar algo cuando Mayweather entró durante el séptimo. Hubo mucho agarre y lucha mientras Mayweather avanzaba.

La multitud no estaba contenta de que Paul estuviera entrando en la octava y último round, ya que llovieron los abucheos. Mayweather estaba controlando la acción y todavía había mucha espera.

[Vídeo] Repetición Pelea Mayweather vs Logan Paul Exhibición 2021