Venezuela y Uruguay no pudieron anotar teniendo que conformarse con el empate 0-0 en la jornada 8 de las Eliminatorias de la CONMEBOL rumbo al Mundial 2022.

El partido arrancó con dominio de Venezuela que buscaba tomar las riendas, generaba buenas oportunidades y al 15 Josef Martínez parecía poner el 1-0 pero se terminó anulando por una mano, al 28 Tomás Rincón sacó disparo que Muslera rechazó, Uruguay no se veía del todo bien, aunque al descanso se mantenía el 0-0. Para el segundo tiempo el duelo se mantenía cerrado, con ligero dominio de Venezuela pero sin claridad, los Charruas no podía generar peligro y finalmente el gol no llegó a ningún arco.

Con este empate Uruguay arribó a 8 puntos en la cuarta posición, mientras Venezuela quedó penúltimo con 4 unidades en las Eliminatorias. La Vinotinto visitará a Brasil el domingo en su debut en Copa América, mientras los Charruas debutarán ante Argentina el viernes 18 de junio. Venezuela 0-0 Uruguay.

[Vídeo] Resultado y Resumen Venezuela vs Uruguay 0-0 Jornada 8 Eliminatorias CONMEBOL 2022