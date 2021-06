Dinamarca vs Finlandia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021

Seguimos con la intensa activad de este sábado 12 de junio en la jornada 1 de la Eurocopa 2020, cuando Dinamarca busque imponer su jerarquía y quedarse con el triunfo en casa ante la debutante Finlandia que intentará dar la campanada y salir con vida de la cancha del Parken Stadion.

Hora y Canal Dinamarca vs Finlandia

Sede: Parken Stadion, Copenhague, Dinamarca

Hora: 6:00 pm de Copenhague y España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Paraguay y Chile. 1:00 pm de Argentina, Brasil, y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Dinamarca vs Finlandia en VIVO

La selección de Dinamarca arranca su camino en esta Eurocopa con la misión de ser protagonista con una generación sólida y tras perderse la edición pasada. En las eliminatorias terminaron invictos con 4 victorias y 4 empates quedando segundos del Grupo D por debajo de Suiza.

Los Daneses tuvieron un par de amistosos donde dejaron buenas sensaciones al empatar 1-1 ante Alemania, mientras que el pasado domingo derrotaron 2-0 a Bosnia y Herzegovina con anotaciones de Martin Braithwaite y Andreas Cornelius.

Por su parte, Finlandia está a las puertas de hacer historia al participar por primera vez en una Eurocopa tras su buena eliminatoria donde quedó segundo del Grupo J únicamente por debajo de Italia. Su objetivo será sumar puntos.

Los Finlandeses tuvieron un par de amistosos donde no la pasaron bien cayendo 2-0 ante Suecia, mientras que el pasado viernes 4 de junio sufrieron un duro golpe al caer en casa 0-1 ante Estonia.

Tanto Dinamarca como Finlandia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita arrancar con el pie derecho en el Grupo B que comparten con Bélgica y Rusia. Los Daneses son amplios favoritos para ganar en casa, sin embargo no deberán caer en excesos de confianza ante unos Finlandeses que saldrán sin mucho que perder. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Dinamarca vs Finlandia.

Dinamarca vs Finlandia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021