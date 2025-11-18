Escocia vs Dinamarca EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 10 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

Escocia y Dinamarca protagonizarán uno de los partidos más tensos y decisivos de toda la clasificación europea rumbo al Mundial 2026. El duelo se disputará este martes en Hampden Park, donde ambos equipos llegan con realidades opuestas, pero con el mismo objetivo: asegurar el boleto directo a la Copa del Mundo.

Los escoceses, segundos del Grupo C, necesitan ganar sí o sí para clasificar directamente; cualquier otro resultado los enviaría a la repesca. Para Dinamarca, líder del sector, un empate es suficiente para sellar su pase.

Previa del Partido: Escocia sueña, Dinamarca tropieza

Escocia parecía encaminada hacia su primera Copa del Mundo desde 1998, pero la derrota del sábado ante Grecia complicó todo. Los dirigidos por Steve Clarke cayeron 3-2 en un duelo lleno de errores defensivos y situaciones desperdiciadas en ataque.

Aun así, un inesperado tropiezo danés les dio vida. Dinamarca perdió en casa 3-2 contra Bielorrusia, una selección que había sumado cero puntos en sus primeros cuatro partidos. Este resultado dejó el Grupo C abierto y con un final dramático: solo un punto separa a ambos equipos.

¿Cómo llega Escocia?

Pese a la irregularidad reciente, los escoceses encaran este duelo con argumentos:

Venían de dos victorias consecutivas ante Bielorrusia y Grecia en Hampden Park.

ante Bielorrusia y Grecia en Hampden Park. Comandan los duelos recientes ante Dinamarca, con tres victorias en los últimos 20 años .

. Su último enfrentamiento, en septiembre, fue un durísimo 0-0 en Copenhague.

Sin embargo, su defensa ha sido inestable y el equipo ha fallado en momentos clave:

Che Adams desperdició un gol cantado ante Grecia.

desperdició un gol cantado ante Grecia. Scott McTominay y George Hirst se toparon con un inspirado Vlachodimos.

y se toparon con un inspirado Vlachodimos. A pesar de sus siete atajadas, el veterano Craig Gordon (42 años) mostró dudas, especialmente en el tercer gol recibido.

Bajas de Escocia

Billy Gilmour y Lennon Miller , fuera por lesión.

y , fuera por lesión. Angus Gunn, arquero titular, también es baja.

Con esto, la responsabilidad recae en jugadores como Ryan Christie, que suma dos partidos consecutivos anotando, y en la explosividad de Ben Doak, quien marcó su primer gol con la selección absoluta.

¿Cómo llega Dinamarca?

Los daneses tenían todo para clasificar directo el sábado… pero lo dejaron escapar.

A pesar del gol inicial de Mikkel Damsgaard, un colapso de tres minutos permitió que Bielorrusia tomara la ventaja. Aunque Gustav Isaksen empató el marcador, Dinamarca no pudo romper el 2-2 y quedó obligada a conseguir puntos en Glasgow.

Situación del plantel danés

Rasmus Højlund no jugó por enfermedad; Jonas Wind ocupó su lugar.

no jugó por enfermedad; Jonas Wind ocupó su lugar. Joachim Andersen también arrastra un virus.

también arrastra un virus. Morten Hjulmand volvería a la titularidad tras entrar como suplente.

volvería a la titularidad tras entrar como suplente. Christian Eriksen y Damsgaard serán los encargados de generar juego ofensivo.

Dinamarca sigue siendo favorita para ganar el grupo, pero la presión ya les jugó una mala pasada.

Lo que está en juego

Si Escocia gana: clasifica directo y deja a Dinamarca en repechaje.

clasifica directo y deja a Dinamarca en repechaje. Si hay empate o gana Dinamarca: los daneses avanzan a la Copa del Mundo 2026 y los escoceses van a playoffs.

Es, literalmente, una final anticipada.

Pronóstico

Escocia 1-1 Dinamarca

Dinamarca dejó ir la clasificación el fin de semana, pero tiene los argumentos para cerrar el pase en Glasgow. Escocia necesita ir al frente y su defensa ofrece muchos espacios. Por eso, se espera un partido de ida y vuelta, pero con reparto de puntos que favorece a los daneses.

Last modified: noviembre 18, 2025