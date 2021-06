Escocia vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021

Se abren las emociones de este lunes 14 de junio siguiendo con la jornada 1 de la Eurocopa 2020, cuando Escocia busque arrancar su participación con el pie derecho sabiendo que es vital pegar primero, pero se medirán a la República Checa que también sabe que es vital el llevarse las tres unidades en la cancha del Hampden Park.

Hora y Canal Escocia vs República Checa

Sede: Hampden Park, Glasgow, Escocia

Hora: 2:00 pm de Reino Unido. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 am de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 10:00 am de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. TUDN en Estados Unidos.

Escocia vs República Checa en VIVO

La selección de Escocia vuelve a una Euro tras 25 años de ausencia ya que la última vez que tuvieron oportunidad de participar en una competencia de esta índole fue en 1996 quedando eliminados en fase de grupos. Lograron su clasificación por la vía Liga de Naciones tras ser campeones de la Liga C al vencer en penales a Serbia en la Final.

Los Escoceses tuvieron un par de partidos amistosos donde lograron un buen empate 2-2 ante Holanda, mientras que el domingo de la semana pasada sufrieron para vencer 0-1 a Luxemburgo con con solitaria anotación de Che Adams.

Por su parte, la República Checa vuelve a una Euro tras su participación en el 2016 donde apenas sumaron un punto quedando fuera en fase de grupos. Lograron su boleto tras un buen papel en el clasificatorio con 5 victorias y 3 derrotas siendo segundo del Grupo A por debajo únicamente de Inglaterra.

Los Checos también tuvieron un par de amistosos sufriendo una dura derrota 4-0 ante Italia, mientras que el domingo de la semana pasada doblegaron 3-1 a Albania con goles de Patrik Shick, Lukas Masopust y Ondrej Celustka.

Tanto Escocia como República Checa saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la obligación de conseguir la victoria que les permita soñar con la clasificación. En los pronósticos los Escoceses son favoritos al estar en casa, sin embargo los Checos saben que muchas de sus aspiraciones de avanzar está en lo que hagan este lunes. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Escocia vs República Checa.

Escocia vs República Checa EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Eurocopa 2021