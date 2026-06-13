Haití vs Escocia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 1 Mundial 2026

Mundial 2026

¿Sabías que una de estas selecciones esperó 28 años para volver al Mundial y la otra 52, y hoy se juegan la vida en una auténtica final adelantada? ¡Arrancan las emociones del Grupo C! Este sábado 13 de junio el Gillette Stadium de Boston vibrará con el electrizante choque entre Escocia y Haití.

Son las dos escuadras “menos” favoritas dentro del sector C, por lo que el perdedor quedará virtualmente eliminado.

La selección de Escocia llega con la enorme presión de hacer valer su jerarquía europea tras clasificar de forma directa en la UEFA, armando un bloque defensivo sumamente sólido y físico.

En la otra cara de la moneda está Haití. Los caribeños firmaron una eliminatoria heroica en la CONCACAF superando toda clase de adversidades geopolíticas, y viajan a Estados Unidos con la motivación por las nubes y el orgullo de volver al plano internacional.

El partido se va a definir por la intensidad en las transiciones. Escocia buscará adueñarse por completo de la posesión del balón con el empuje de su capitán Andy Robertson por la banda izquierda y las peligrosas incorporaciones desde el medio campo de su goleador estrella Scott McTominay.

Pero cuidado, que el plan de Haití es replegar líneas con orden y lanzar contragolpes letales explotando la tremenda potencia física de su goleador histórico, Duckens Nazon.

Por el peso de sus individualidades, las apuestas ponen a Escocia como favorita claro. Los expertos proyectan un partido sumamente cerrado, de pocos goles y mucho roce físico, perfilando una victoria por la mínima de Escocia manteniendo su portería invicta gracias a la pegada de McTominay. ¿Cuál es tu pronóstico?

Last modified: junio 13, 2026