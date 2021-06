Ucrania vs Macedonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021

Se abren las emociones de este jueves 17 de junio siguiendo con la jornada 2 de la Eurocopa 2021, cuando Ucrania busque imponer su jerarquía y calidad para sumar el triunfo que los acerque a la siguiente ronda, pero se enfrentarán a Macedonia que también saldrá obligado a llevarse el botín completo de la cancha de la Arena Nationala.

Hora y Canal

Sede: Arena Nacional, Bucarest, Rumania

Hora: 3:00 pm de España. 7:00 am de Centroamérica. 8:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 9:00 pm de Bolivia, Chile, Venezuela y Paraguay. 10:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 6:00 am PT / 9:00 am ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Ucrania vs Macedonia en VIVO

La selección de Ucrania tiene el objetivo de superar esta fase de grupos, sabe que su debut fue complicado, pero que el duelo de este jueves es vital para sus aspiraciones, saben que un triunfo los pondría en una buena situación.

Los Ucranianos vienen de un amargo descalabro el pasado domingo en su debut donde visitaron a Holanda en un choque donde Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk habían encontrado el empate 2-2, pero a 5 minutos del final les anotaron el 3-2 final.

Por su parte, Macedonia ha hecho historia logrando estar en esta Euro, pero ahora quieren, al menos, sumar puntos, en su debut se mostraron competitivos, pero tienen que mejorar para sorprender.

Los Linces Rojos tuvieron un amargo debut en la Euro el pasado domingo cuando visitaron a Austria siendo superados 3-1, a pesar de que Goran Pandev había conseguido el empate momentáneo.

Tanto Ucrania como Macedonia saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir sus primeros puntos de esta Euro. En los pronósticos los Ucranianos son favoritos, pero los Linces Rojos van por la campanada sin nada que perder. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Ucrania vs Macedonia.

Ucrania vs Macedonia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 2 Eurocopa 2021