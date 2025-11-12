Francia vs Ucrania EN VIVO Hora y Canal Por Internet Jornada 9 Eliminatorias UEFA Mundial 2026

Selecciones

Con la mira puesta en asegurar su boleto a Norteamérica para el próximo verano, Francia recibe a Ucrania este jueves 13 de noviembre en el Parque de los Príncipes, en un duelo clave por la clasificación al Mundial de 2026.

⚽ Previa del partido

Después de su vibrante derrota 5-4 ante España —campeona de la Nations League— en junio, Les Bleus encadenaron una racha de cinco partidos invictos (4 victorias y 1 empate) que los mantiene líderes del Grupo D. Sin embargo, en la última fecha dejaron escapar puntos tras empatar 2-2 en Islandia, un resultado que retrasó su clasificación matemática.

Aun así, el panorama es inmejorable para los dirigidos por Didier Deschamps, quienes podrían asegurar el primer lugar del grupo con una victoria este jueves. Además, el combinado francés mantiene una sólida racha como local: cinco partidos invicto (4 triunfos y 1 empate) en casa.

En un parón donde faltarán varias figuras ofensivas, la responsabilidad recaerá nuevamente en Kylian Mbappé, quien atraviesa un momento espectacular con el Real Madrid, sumando 18 goles en 16 partidos esta temporada.

🇺🇦 Ucrania busca sorprender

Por su parte, Ucrania llega en un gran momento. Tras caer ante Francia en el inicio de las eliminatorias, la Zbirna ha sumado tres partidos sin perder, incluyendo importantes victorias ante Islandia y Azerbaiyán. Con esos resultados, el conjunto dirigido por Sergiy Rebrov se ha consolidado como segundo del grupo, y un empate en París podría acercarlo a la repesca mundialista.

El volante Ruslan Malinovskyi ha sido una de las claves en este repunte, con tres goles en los dos últimos partidos de clasificación, igualando su producción de toda la temporada con el Genoa.

🧩 Bajas y novedades

Francia no podrá contar con varios nombres importantes:

Ousmane Dembélé y Désiré Doué están lesionados.

y están lesionados. Randal Kolo Muani causó baja tras una fractura mandibular.

causó baja tras una fractura mandibular. En el mediocampo, Adrien Rabiot y Aurélien Tchouaméni tampoco estarán disponibles.

Estas ausencias abren espacio para el regreso de N’Golo Kanté, quien brilla en Arabia Saudita, y la inclusión de Rayan Cherki (Manchester City) y Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace).

En Ucrania, Artem Dovbyk no será de la partida por una lesión de cadera, mientras que Volodymyr Brazhko también quedó fuera por molestias físicas.

🔮 Pronóstico

Francia 2-0 Ucrania 🇫🇷

Les Bleus buscan sellar su pase al Mundial con autoridad en París. Aunque Ucrania llega en alza, la fortaleza de los galos como locales y la inspiración de Mbappé deberían marcar la diferencia.

Last modified: noviembre 12, 2025