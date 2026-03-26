Ucrania vs Suecia EN VIVO Hora y Canal Por Internet Repechaje UEFA Mundial 2026

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¡Duelo de titanes en Valencia rumbo al Mundial! Este jueves, Ucrania y Suecia se ven las caras en las semifinales del Playoff de las eliminatorias europeas y aquí te contamos los detalles y nuestro pronóstico.

Es un partido a todo o nada en terreno neutral donde el que gane avanzará a la gran final por el boleto a la Copa del Mundo 2026.

Ucrania llega con el corazón herido por las bajas. Sin su capitán Mykola Matviyenko ni su goleador Artem Dovbyk por lesión, además de las suspensiones de Malinovskyi y Konoplya, el equipo de Serhiy Rebrov tendrá que reinventarse. Todas las miradas están sobre Vladyslav Vanat, el delantero del Girona que hoy jugará ‘en casa’ y buscará ser el héroe de una nación.

Por su parte, la Suecia de Graham Potter vive una nueva era. Aunque no contarán con Alexander Isak, tienen a un Viktor Gyökeres que está rompiendo las redes en la Premier League con el Arsenal. Con Anthony Elanga motivado tras marcarle al Barça, los suecos buscarán aprovechar las facilidades defensivas de Ucrania para sellar su pase.

¿Podrá el espíritu ucraniano sobreponerse a las bajas o el ‘Efecto Potter’ llevará a Suecia a la final?

Nuestro pronóstico: Será un partido de muchos goles por las debilidades defensivas de ambos. Empate 2-2 en los 90 minutos y se define en la prórroga a favor de los suecos. ¿Cuál es el tuyo?

Last modified: marzo 26, 2026