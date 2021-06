Ucrania vs Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021

Partidazo de poder a poder directo por la clasificación tendremos este lunes 21 de junio en la jornada 3 de la fase de grupos de la Eurocopa 2021, cuando Ucrania busque llevarse el triunfo que les permita firmar la clasificación, sin embargo tendrán que medirse a Austria que también llega decidido a quedarse con el botín y la clasificación en la cancha de la Arena Nationala.

Hora y Canal Ucrania vs Austria

Sede: Arena Nacional, Bucarest, Rumania

Hora: 6:00 pm de España. 10:00 am de Centroamérica. 11:00 am de México, Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 12:00 pm de Bolivia, Venezuela, Chile y Paraguay. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Canal: SKY Sports en México y Centroamérica. DirecTV Sports en Sudamérica. PrendeTV en Estados Unidos.

Ucrania vs Austria en VIVO

La selección de Ucrania ha tenido una buena actuación en términos generales al sumar una victoria y una derrota en dos fechas, por lo que llegan a esta última jornada con la obligación de ganar para avanzar.

Los Ucranianos vienen de una valiosa victoria el pasado jueves en la jornada 2 cuando se midieron a Macedonia logrando doblegarlos 2-1 con goles de Andriy Yarmolenko y Roman Yaremchuk.

Por su parte, Austria también suma una victoria y una derrota en las dos primeras fechas, por lo que igual llegan con la obligación de quedarse con el triunfo para firmar la clasificación.

Los Austriacos vienen de una dura derrota el pasado jueves en la jornada 2 cuando visitaron a Holanda siendo superados 2-0.

Tanto Ucrania como Austria saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria que les permita firmar la clasificación, no hay margen de error, el ganador avanzará y el perdedor muy probablemente quedará eliminado, mientras que el empate le daría el boleto a los Ucranianos y muy probablemente a los Austriacos como uno de los mejores terceros, aunque tendrá que esperar el resto de los partidos. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Ucrania vs Austria.

Ucrania vs Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Jornada 3 Eurocopa 2021