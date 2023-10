Azerbaiyán vs Austria EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Eliminatorias Eurocopa 2024

Eurocopa 2024

La acción continúa en el Grupo F de las Eliminatorias de la Eurocopa 2024 cuando Azerbaiyán reciba a Austria en el estadio Tofiq Bahramov este lunes 16 de octubre.

Hora y Canal Azerbaiyán vs Austria

Sede: Estadio Tofik Bakhramov, Bakú, Azerbaiyán

Hora: 10:00 am de México y Centroamérica. 11:00 am de Colombia, Ecuador, Panamá y Perú. 1:00 pm de Argentina, Brasil y Uruguay. 9:00 am PT / 12:00 pm ET en Estados Unidos.

Transmisión: SKY Sports en México. DSports en Sudamérica. Vix+ en Estados Unidos.

Azerbaiyán vs Austria en VIVO

Azerbaiyán consiguió su primera victoria en las eliminatorias, logrando un triunfo por 2-0 sobre Estonia en el estadio de Lillekula el viernes. Antes de eso, los hombres de Giovanni De Biasi ganaron un amistoso por 2-1 contra Jordania el 12 de septiembre, rompiendo una racha de cuatro partidos sin victorias.

A falta de tres partidos, Azerbaiyán se ubica en el tercer puesto del Grupo F, sumando cuatro puntos en cinco partidos.

Mientras tanto, Austria sufrió su primera derrota en la fase de clasificación, perdiendo 3-2 ante Bélgica el viernes. El equipo de Ralf Rangnick tenía una racha invicta de ocho partidos en varias competiciones, ganando seis de ellos.

Con 13 puntos en seis partidos, Austria se encuentra en el segundo lugar del Grupo F y podría asegurar su lugar en Alemania con una victoria.

Austria ha dominado el enfrentamiento, ganando cuatro de sus cinco encuentros.

Predicción Azerbaiyán vs Austria

Animados por su victoria sobre Estonia, Azerbaiyán llega al partido con gran confianza. Sin embargo, dada la diferencia de calidad y experiencia entre los dos equipos, se espera que Austria se lleve los tres puntos y asegure la clasificación.

Predicción: Azerbaiyán 1-3 Austria

Last modified: octubre 15, 2023

Etiquetas: Austria