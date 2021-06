Tweet on Twitter

Paraguay dio un golpe de autoridad logrando vencer 2-0 a Chile en la jornada 4 de la Copa América 2021.

El partido arrancó de manera movida, apenas a los 4 minutos Samudio cayó dentro del área para un posible penal, pero un fuera de lugar anuló la jugada, al 15 Mathias Villasanti sacó disparo peligroso, al 33 Miguel Almirón sacó un centro preciso que Miguel Samudio remató de cabeza para el 0-1 de los Guaraníes, al 41 Carlos González estuvo cerca del segundo, pero al descanso no había más. Para el segundo tiempo, a los 10 minutos Gary Medel cometió un penal sobre Carlos González que Miguel Almirón mandó al fondo para el 0-2, al 70 parecía llegar un penal para Chile por una mano de González, pero no se marcó, La Roja se fue al frente, pero ya no hubo más.

Con esta victoria Paraguay arribó a 6 puntos como segundo del Grupo A, mientras Chile terminó la fase de grupos con 5 unidades ya clasificado, pero esperando su posición final. Los Guaraníes cerrarán la fase de grupos de la Copa América ante Uruguay el lunes. Chile 0-2 Paraguay.

[Vídeo] Resultado, Resumen y Goles Chile vs Paraguay 0-2 Jornada 4 Copa América 2021