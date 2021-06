Inglaterra vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Eurocopa 2021

Partidazo de poder a poder tendremos este martes 29 de junio en los octavos de final de la Eurocopa 2021, cuando Inglaterra busque dar un golpe de autoridad aprovechando su condición de local, sin embargo saben que tendrán que hacer un duelo perfecto ante Alemania que también saldrá con todo a la cancha del mítico Wembley.

Como llegan las selecciones

La selección de Inglaterra tiene la misión de ser protagonista, sueña con el título y más sabiendo que las fases finales se jugarán en casa. En la fase de grupos cumplieron en el sector D con par de victorias y un empate quedando por arriba de Croacia, República Checa y Escocia.

Los Ingleses cerraron su participación en la fase de grupos el martes pasado cuando lograron vencer 1-0 a la República Checa con solitaria anotación de Raheem Sterling.

Por su parte, Alemania sufrió muchísimo en la fase de grupos dentro del “Grupo de la Muerte” donde sumaron una victoria, un empate y una derrota para quedar segundos por debajo de Francia y por arriba de Portugal.

Die Mannschaft viene de un milagroso empate el pasado miércoles en el cierre de la fase de grupos en un partido que parecían perder 1-2 ante Hungría, sin embargo a 6 minutos del final Leon Goretzka apareció para poner el 2-2 que les dio la clasificación, en un duelo en el que dejaron muchas dudas.

Tanto Inglaterra como Alemania saben de la importancia de este partido dado que ambas selecciones tienen la misión de conseguir la victoria y firmar su boleto a la siguiente ronda, no hay margen de error, el vencedor estará en cuartos de final y el perdedor quedará eliminado, algo que sería un durísimo fracaso para cualquiera ya que ambos son favoritos en esta Eurocopa.

Estas dos selecciones se enfrentaron por última vez el pasado 10 de noviembre de 2017 en Wembley donde ninguno se hizo daño para un 0-0 final.

Hora y Canal Inglaterra vs Alemania

El juego entre Inglaterra vs Alemania se estará disputando en punto de las 5:00 pm de Reino Unido y 6:00 pm de Berlín; en Estados Unidos iniciará a las 9:00 am del Pacífico y 12:00 pm del Este. Otros horarios son:

Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador: 10:00 am

México, Colombia, Panamá, Perú y Ecuador: 11:00 am

Chile, Paraguay, Bolivia y Venezuela: 12:00 pm

Argentina, Uruguay y Brasil: 1:00 pm

La transmisión del partido Alemania vs Inglaterra en VIVO para la televisión será en exclusiva por el canal de BT Sport en Reino Unido; en México y Centroamérica será por SKY Sports, en Sudamérica por DirecTV Sports en Sudamérica, mientras que en los Estados Unidos podrán verlo por TUDN. Por internet podrán seguir la cobertura minuto a minuto en vivo que se hará en las redes sociales de ambas federaciones y por la página de la UEFA que nos actualizará con goles, asistencias y el marcador final.

Inglaterra vs Alemania en VIVO

Así que la mesa esta servida para disfrutar de este excelente partido entre dos selecciones que saldrán a “matar o morir”, saben que no hay margen de error y que para avanzar tendrán que hacer un duelo perfecto. En los pronósticos los Ingleses son favoritos al estar en casa y llegar en mejor momento, sin embargo los Teutones siempre serán un rival de cuidado y para nada sería una sorpresa si logran avanzar. Al concluir el partido les tendremos el mejor resumen, con la repetición de los goles y el resultado final. Inglaterra vs Alemania.

Inglaterra vs Alemania EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Octavos de Final Eurocopa 2021