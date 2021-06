Puerto Rico vs Senegal EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021

Arrancan las emociones del Preolímpico FIBA de Baloncesto rumbo a los Juegos Olímpicos este martes 29 de junio, donde Puerto Rico buscará demostrar que está decidido a competir por el boleto, sabe que es vital el llevarse la victoria cuando se midan a Senegal que también saldrá decidido a quedarse con el triunfo en su debut.

Hora y Canal Puerto Rico vs Senegal

Sede: Aleksandar Nikolić Hall, Belgadro, Serbia

Hora: 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos. 10:30 am de San Juan.

Canal: LiveBasketball

Puerto Rico vs Senegal en VIVO

La quinteta de Puerto Rico tiene el sueño de volver a unos Juegos Olímpicos tras no asistir desde la edición 2004 donde se quedaron con la sexta posición, saben que tienen un equipo competitivo, pero para llegar a Tokio deben hacer un torneo perfecto.

Los 12 Magníficos tuvieron un duelo de preparación el pasado jueves donde cayeron derrotados 72-66 ante Croacia, pero en un duelo que seguramente les sirvió de mucho.

Por su parte, Senegal tuvo muchos más problemas para llegar a este Preolímpico tras casos positivos de COVID que pusieron en duda su participación, finalmente logró llegar, pero la realidad es que luce difícil que puedan hacer en la competencia, aunque nadie les quita la oportunidad de competir.

Tanto Puerto Rico como Senegal saben de la importancia de este duelo dado que ambos harán su debut y el objetivo será arrancar con el pie derecho, saben que es un torneo sumamente difícil donde solamente el campeón de grupo firmará su boleto a Tokio, por lo que ganar este martes sería un buen golpe anímico rumbo a los siguientes duelos. Al concluir el juego los esperamos con el mejor resumen, con la repetición de las acciones y el score final. Puerto Rico vs Senegal.

