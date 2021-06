México vs Rusia EN VIVO Hora, Canal, Dónde ver Preolímpico Basketball FIBA 2021

Juegazo de “vida o muerte” tendremos este miércoles 30 de junio en la jornada 2 de la fase de grupos del Preolímpico FIBA de Baloncesto rumbo a Tokio, cuando México busque llevarse el triunfo que les permita avanzar a semifinales, sin embargo tendrán que medirse a Rusia que es amplio favorito y saldrá a imponer su jerarquía en la duela del Spaladium Arena.

Hora y Canal México vs Rusia

Sede: Spaladium Arena, Split, Croacia

Hora: 7:30 am PT / 10:30 am ET en Estados Unidos. 9:30 am en México.

Canal: Fox Sports en México. Livebasketball.TV en todo el mundo.

México vs Rusia en VIVO

La selección de México llegaba a este Preolímpico con mucha ilusión de competir, traía prácticamente lo mejor que tenía, sin embargo su debut no fue el esperado y este miércoles se estarán jugando “la vida” ya que una derrota los dejaría fuera de toda posibilidad de llegar a Tokio.

Los 12 Guerreros vienen de un durísimo descalabro en su debut el día de ayer cuando se midieron a Alemania en un duelo que ganaban 67-62 previo al cuarto cuarto, los terminaron remontando para caer 82-76.

Por su parte, Rusia es una potencia dentro de este deporte, es la novena mejor selección del mundo y su objetivo es claramente llegar a Tokio, pero saben que no deben caer en excesos de confianza.

Los Rusos estarán haciendo su debut dado que descansaron el día de ayer.

Tanto México como Rusia saben de la importancia de este duelo ya que se juegan el boleto a las semifinales, no hay margen de error, sobretodo del lado del Tricolor que si gana estará muy probablemente en semifinales, mientras que la derrota los dejaría totalmente eliminados, pero la realidad es que los Rusos parten como amplios favoritos, sería una sorpresa si no ganan. Al concluir el duelo los esperamos con el mejor resumen, así como la repetición de las acciones y el score final. México vs Rusia.

